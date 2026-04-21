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Home Deutschland Nachwuchs Luis Gerhofer bei der U18-WM – Starbulls-Talent überzeugt auf internationaler Bühne
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Luis Gerhofer bei der U18-WM – Starbulls-Talent überzeugt auf internationaler Bühne

21. April 20261 Mins read28
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Luis Gerhofer - © Starbulls Rosenheim e V
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Rosenheim. (PM Starbulls) Großer Erfolg für den Nachwuchs der Starbulls Rosenheim: Verteidiger Luis Gerhofer hat den Sprung in den finalen Kader der deutschen U18-Nationalmannschaft geschafft und nimmt aktuell an der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026 in der Slowakei (Trenčín und Bratislava) teil.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase unter der Leitung von U18-Bundestrainer Andreas Becherer, die am Bundesstützpunkt in Füssen stattfand, konnte sich Gerhofer unter zahlreichen Talenten durchsetzen. In dieser Phase standen mehrere Eiseinheiten, taktische Meetings sowie ein erfolgreiches Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz auf dem Programm, welches die deutsche Auswahl deutlich mit 5:1 für sich entscheiden konnte.

Im Anschluss wurde der finale 25-köpfige WM-Kader nominiert – mit dabei: Luis Gerhofer, der sich durch starke Leistungen für das Aufgebot empfahl. Mitte April machte sich das Team auf den Weg in die Slowakei, wo neben weiteren Trainingseinheiten auch ein letzter Test gegen Lettland anstand, bevor das Turnier begann.

In der Vorrunde der Weltmeisterschaft traf Deutschland in Gruppe B auf hochkarätige Gegner wie Schweden, Dänemark, Tschechien und die USA. Bereits zum Auftakt wartete mit Schweden eine echte Herausforderung, gefolgt von weiteren intensiven Partien gegen die Top-Nationen des internationalen Nachwuchseishockeys.

Umso erfreulicher: Die deutsche U18-Nationalmannschaft hat die Vorrunde erfolgreich überstanden und sich für die nächste Turnierphase qualifiziert. Damit gehört das Team weiterhin zur Weltelite – ein wichtiges Ziel, das auch Bundestrainer Andreas Becherer im Vorfeld betonte.

Gerhofer präsentiert sich dabei als zuverlässiger Bestandteil der Defensive und sammelt wertvolle internationale Erfahrung auf höchstem Niveau. Für den jungen Starbulls-Verteidiger ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ein weiterer großer Schritt in seiner sportlichen Entwicklung und zugleich eine Bestätigung der hervorragenden Nachwuchsarbeit in Rosenheim.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden live bei MagentaSport übertragen und zeigen eindrucksvoll das hohe Niveau sowie die Entwicklung des deutschen Nachwuchses im internationalen Vergleich.

Mit dem Einzug in die nächste Turnierphase ist klar: Luis Gerhofer und das deutsche Team haben sich bereits jetzt stark präsentiert – und wollen noch mehr erreichen.

Spiele WM-Vorrundengruppe B (Bratislava)

22.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Schweden

23.04.2026 | 12:00 Uhr | Dänemark – Deutschland

25.04.2026 | 12:00 Uhr | Deutschland – Tschechien

27.04.2026 | 16:00 Uhr | USA – Deutschland

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.iihf.com/en/events/2026/wm18/schedule

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