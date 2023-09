Luigi is back! DSC holt Alex Grossrubatscher zurÃ¼ck

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Nach einem äußerst kurzen Gastspiel bei den Selber Wölfen kehrt der Südtiroler Alex Grossrubatscher nach Deggendorf zurück. Der 23-jährige...

Deggendorf. (PM DSC) Nach einem äußerst kurzen Gastspiel bei den Selber Wölfen kehrt der Südtiroler Alex Grossrubatscher nach Deggendorf zurück.

Der 23-jährige Verteidiger hat seinen Vertrag beim DEL2-Club aufgelöst und stand bereits zum Saisonauftakt nicht im Kader der Franken.

Auch für den DSC-Prokuristen Stefan Liebergesell ist die Rückkehr zu diesem Zeitpunkt überraschend: „Nachdem Alex den Schritt in die DEL2 machen wollte, waren wir immer in Kontakt und die Tür in Deggendorf war für ihn natürlich immer offen. Mit seiner Rückkehr hatten wir für den Moment nicht gerechnet und das war im Budget auch so nicht mit eingeplant, vor allem zu solch einem frühen Zeitpunkt. Wir haben jedoch intern entschieden, solch einen verdienten und beliebten Spieler, der uns sportlich nochmal einen Schritt nach vorne bringt, außer der Reihe zu verpflichten, wenn sich diese Chance für uns auftut. Wir hoffen jetzt auch auf die Fans und Sponsoren, dass sie uns an der Stelle unterstützen und diese Entscheidung mittragen, denn jeder weiß, was wir mit Luigi für einen Spieler zurückbekommen.“

Alex Grossrubatscher stand bereits seit der Saison 2019/20 bis zur abgelaufenen Spielzeit im Kader des Deggendorfer SC. In dieser Zeit hat sich der Deutsch-Italiener vom hoffnungsvollen Nachwuchstalent zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Jetzt kehrt der Publikumsliebling nach seiner Vertragsauflösung in Selb zurück nach Niederbayern.

Alex Grossrubatscher verlässt die Selber Wölfe

Selber Wölfe entsprechen dem Wunsch nach Vertragsauflösung

Selb. (PM Wölfe) Alex Grossrubatscher war mit der Situation, dass er bis Dezember keine U24-Lizenz erhält und somit bis dahin keine Garantie hat, regelmäßig im Lineup zu sein, unzufrieden.

Trotz mehrerer Gespräche, in denen dem 23-jährigen Deutsch-Italiener seine Perspektiven aufgezeigt wurden, bat der junge Verteidiger um Vertragsauflösung. Die Selber Wölfe sind nunmehr seiner Bitte nachgekommen. Alex Grossrubatscher wird sich kurzfristig einem anderen Club anschließen.

Verteidiger mit Potenzial

Der gebürtige Südtiroler Alex Grossrubatscher war erst im Sommer aus Deggendorf in die Porzellanstadt gewechselt. Obwohl er einen deutschen Pass hat und erst 23 Jahre alt ist, bekommt der Verteidiger bis Dezember keine U24-Lizenz, da er für die italienische U20-Nationalmannschaft aufgelaufen ist und somit bis Dezember nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt ist. Aufgrund der Tatsache, dass Alex Grossrubatscher eine reguläre Lizenz belegt, konnten ihm die Verantwortlichen keinen Stammplatz im Lineup garantieren. Mit dieser Situation unzufrieden, bat er um Vertragsauflösung. Alle Versuche, dem 23-Jährigen seine Perspektiven aufzuzeigen und ihn umzustimmen, scheiterten. Deshalb kamen die Verantwortlichen der Selber Wölfe nun seinem Wunsch nach und lösten das Vertragsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen auf. Alex Grossrubatscher wird sich in Kürze einem anderen Club anschließen.

Die U-Regeln der DEL2 kurz erklärt

Auf dem Spielberichtsbogen darf jedes Team maximal 19 Feldspieler, 2 Torhüter sowie 1 Not-Torhüter eintragen. Maximal 15 Spieler (inkl. 4 Kontingentspieler) dürfen mit einer regulären Lizenz ausgestattet sein. Der 18. und 19. Feldspieler muss mit einer U21-Förderlizenz ausgestattet sein. Alle übrigen Spieler müssen eine U24-Lizenz oder U21-Förderlizenz haben.

Torhüter belegen keine reguläre Lizenz, sofern sie nach dem 31.12. der jeweils laufenden Saison das 26. Lebensjahr vollenden und nach den Vorschriften der IIHF für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sind.

Eine U24- oder U21-Lizenz erhalten alle Spieler, die die jeweilige Altersgrenze noch nicht erreicht haben und nach den Vorschriften der IIHF für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sind. U21-Spieler müssen zudem mit einem von der Liga vorgegebenem Standard-Fördervertrag mit einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren ausgestattet sein.

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Alex Grossrubatscher und wünschen ihm für die Zukunft sportlich und privat alles Gute!

