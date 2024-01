Ludwig Nirschl fehlt dem EHC Freiburg mehrere Wochen

Artikel anhören Freiburg. (PM EHC) Aufgrund einer Handverletzung wird Ludwig Nirschl dem Rudel zum Jahresstart nicht zur Verfügung stehen. Der 23-Jährige zog sich die...

Freiburg. (PM EHC) Aufgrund einer Handverletzung wird Ludwig Nirschl dem Rudel zum Jahresstart nicht zur Verfügung stehen.

Der 23-Jährige zog sich die Verletzung im gestrigen Mannschaftstraining zu und wird dadurch voraussichtlich vier bis sechs Wochen nicht einsatzfähig sein. Die genaue Ausfallzeit hängt von weiteren Untersuchungen und dem individuellen Heilungsverlauf ab.

Dienstagabend ab 19:30 Uhr trifft der EHC Freiburg in der Echte Helden Arena auf den amtierenden Meister aus Ravensburg. Tickets für das erste Heimspiel des Kalenderjahres gibt es über den Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.