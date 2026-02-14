„Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine zeigt er seine positive Einstellung“ – Ludwig Byström bleibt ein Pinguin

Bremerhaven. (PM Fischtoiwn Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzen weiterhin auf Stabilität und Beständigkeit in der Defensive.

Ludwig Byström hat seinen Vertrag bei den Seestädtern verlängert und wird auch künftig das Trikot der Pinguins tragen.

Der schwedische Verteidiger war im Januar 2025 nach Bremerhaven gewechselt und hat sich seitdem schnell als verlässliche Größe etabliert. Der geschmeidige Verteidiger löst Situationen spielerisch und prägt mit seinem hervorragenden Spielaufbau den Spielaufbau.

Aktuelle Saisonleistung (2025/26)

In der laufenden Spielzeit liefert Byström nicht nur defensive Stabilität, sondern auch messbare Produktivität: In 44 Einsätzen kommt der Linksschütze auf 4 Tore und 14 Assists (18 Punkte). Besonders aussagekräftig: Mit +15 führt er intern die Plus/Minus-Statistik an und unterstreicht damit seinen Wert für die Mannschaft.

Stimmen zur Vertragsverlängerung

Sportdirektor Sebastian Furchner sagt: „Er hat nach seiner Ankunft sofort ins Team gefunden. Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine zeigt er seine positive Einstellung. Wir sind davon überzeugt, dass er für uns sportlich und menschlich auch zukünftig eine Bereicherung sein wird.“

Auch Ludwig Byström freut sich über die Fortsetzung seiner Zeit an der Nordsee: „Es fühlt sich gut an, in Bremerhaven zu bleiben. Ich bin sehr stolz, das Pinguins Trikot zu tragen! Ich bin dankbar für das Vertrauen des Clubs und den Support der Fans!“

Auch interessant: Kader & Gerüchte DEL 2026/2027