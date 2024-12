Lucky Punch 46 Sekunden vor Schluss: ERC gewinnt 3:2 in Ottobrunn

Sonthofen. (PM ERC) Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen gewinnt nach intensiven 60 Minuten und unter schwierigen Wetterverhältnissen mit 3:2 (0:0, 0:1, 2:2) im Freiluftstadion des Tabellenletzten...

Dank zweier Tore von Rückkehrer Dan Przybyla, eines Last-Minute-Treffers von Filip Krzak und eines starken Fabian Schütze zwischen den Pfosten fahren die Sonthofer den elften Sieg im zwölften Saisonmatch ein.

Nieselregen, stürmische Böen und Blätter auf dem Eis – für ein packendes Freiluft-Eishockeyspiel waren die Wetterverhältnisse am Freitagabend alles andere als günstig. Und so dauerte es auch einige Zeit, bis beide Teams sich auf die schwierigen Gegebenheiten in Ottobrunn eingestellt hatten. Insbesondere die Sonthofer, bei denen Alexander Henkel und Zugang Chad Frost im Kader waren, benötigten lange, um ihren Rhythmus zu finden. In den ersten 20 Minuten leisteten sie sich zu viele individuelle Fehler im Aufbau und brachten den ERSC immer wieder in aussichtsreiche Schusspositionen. Der ERC konnte sich im ersten Drittel bei einem starken Fabian Schütze im Kasten bedanken, dass sie nicht in Rückstand geraten waren und es torlos in die Kabinen ging.

Das änderte sich dann nach nur zwei absolvierten Minuten im Mittalabschnitt: Rückkehrer Dan Przybyla hatte sich auf den Weg zum ERSC-Tor von Constantin Wessiak gemacht und konnte von seinem Gegenspieler nur noch regelwidrig vom Torschuss abgehalten werden. Den fälligen Penalty verwandelte der Toptorjäger der Sonthofer eiskalt zum 1:0. Trotz Führung aber spürten die Zuschauer, dass es die Gastgeber gewohnt sind, mit den schwierigen Rahmenbedingungen eines Freiluftstadions klarzukommen. Der ERC tat sich weiterhin schwer mit dem zunehmend stumpfer werdenden Eis, rettete die Führung aber in die zweite Drittelpause.

Passend zu den stürmischen Böen nahm die Partie im Schlussabschnitt Fahrt auf – allerdings durften erst einmal die Ottobrunner Fans jubeln, als Adam Kofron in der 42. Minute den Ausgleich erzielte. Welchen Wert Dan Przybyla für das Offensivspiel der Sonthofer hat, bekamen die Zuschauer dann nur drei Minuten später zu sehen, als die Oberallgäuer ein Überzahlspiel nutzten: Auf Vorlage von Spielertrainer Vladimir Kames und Ondrej Havlicek markierte Przybyla die erneute Führung. Für den quirligen Tschechen war es der zwölfte Treffer im elften Match!

Hoffnung auf einen Punktgewinn keimte bei den Ottobrunnern dann kurz vor Spielschluss auf: In der 58. Minute war es erneut Adam Kofron, der Fabian Schütze überwinden konnte und den 2:2-Ausgleich schoss. Als ERC-Trainer Helmut Wahl sich bereits Gedanken machte, wer in der anstehenden Verlängerung für die Schwarz-Gelben aufs Eis gehen würde, schnappte sich Filip Krzak die Scheibe und donnerte den Puck 40 Sekunden vor der Schlusssirene zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer (Assists: Nicolas Neuber, Dan Przybyla).

Für alle Sonthofer Beteiligten hieß es dann, einen Haken an dieses intensive Spiel zu machen, bei dem die Wetterverhältnisse durchaus grenzwertig waren. Dank einer Energieleistung aber sicherten sich die Schwarz-Gelben drei wichtige Punkte fürs Klassement. Die ursprünglich für Sonntag angesetzte Partie beim EV Ravensburg musste aufgrund eines technischen Defekts in der Halle abgesagt werden. Ein Nachholtermin wird zeitnah bekanntgegeben.

