Luchse: Zum Abschluss ein Rückkehrer

München. (PM MEK) Nach dem ersten Testspielwochenende sind die Kaderplanungen der sportlichen Leitung des Münchner EK abgeschlossen. Als vorerst letzter Neuzugang für das Luchsrudel 2025/26 kehrt Stürmer Jonas Mauch an seine alte Wirkungsstätte zurück und stürmt zur kommenden Saison einmal mehr in Schwarz-Gelb.

Wer sich schon etwas länger für das Geschehen rund um den Münchner EK interessiert, dem könnte der Name des letzten Neuzugangs der Luchse bereits bekannt vorkommen. Dies ist kein Zufall, denn es ist mittlerweile bereits das vierte Mal, dass der Stürmer bei den Landeshauptstädtern anheuert. Bevor Jonas erstmals in der bayrischen Landeshauptstadt Eishockey spielte, war er jedoch in einer anderen Landeshauptstadt aktiv. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte er im Nachwuchs des Stuttgarter EC, und seine ersten Einsätze im Herrenbereich fuhr er in der Saison 2011/12 für die 1B-Mannschaft der Stuttgart Rebels. Dort konnte er positiv auf sich aufmerksam machen und spielte sich in die Erste Mannschaft hoch, die zu diesem Zeitpunkt in der viertklassigen Regionalliga Süd-West antrat. Nach drei Spielzeiten, in denen er Stammspieler bei den Rebels war, ging es im Sommer 2016 erstmals nach München zu den Luchsen. Das erste Intermezzo bei den Landeshauptstädtern war nach einer Saison beendet, doch nach nur einem Winter in der Heimat stand der Stürmer im Sommer 2018 wieder zum Sommertrainingsstart beim MEK auf der Matte. Arbeitsbedingt musste Jonas den Verein erneut nach einem Jahr verlassen, doch auch das zweite Comeback ließ nicht lange auf sich warten. Schon im Sommer 2020 stand die Rückkehr fest, und als der Amateursport im Herbst 2021 wieder aufgenommen werden konnte, trug der doppelte Comebacker wieder das Luchsfell. Das dritte Intermezzo beim MEK war von Pech geprägt und endete als das kürzeste von allen drei. Schon im dritten Punktspiel der Saison 2021/22 zog sich Jonas eine saisonbeendende Verletzung zu, und aus beruflichen Gründen musste er sich im Sommer erneut einen neuen Verein suchen.

Diesen fand er zunächst in Geretsried bei der 1B-Vertretung der River Rats. Als die Mannschaft nach der Saison 2022/23 aufgelöst wurde, zog er zur zweiten Mannschaft des TEV Miesbach weiter. Dort fand bei einem Testspiel gegen die Luchse das erste Wiedersehen mit dem MEK statt, bei dem Jonas seinen alten Kollegen sogar ein Tor einschenken konnte. Im darauffolgenden Jahr firmierte die Miesbacher Reserve als SG Ottobrunn 1B/Miesbach 1B, und wieder war der Schwabe mit von der Partie. Diesmal gab es in zwei Punktspielen gegen den MEK weder ein Tor, noch einen Sieg zu feiern. Jonas verlor den MEK über die letzten drei Jahre nie aus den Augen, und als sich seine berufliche Situation über den Sommer einmal mehr verändert und ein drittes Comeback im Luchsrudel möglich gemacht hat, setzte er sich umgehend mit der sportlichen Leitung der Landeshauptstädter in Verbindung. Der erfahrene Stürmer schloss sich den Münchnern zunächst als Tryout-Spieler an, und nach überzeugenden Auftritten im Training und am ersten Testspielwochenende wurde er von MEK-Coach Markis Kiefl in den Kader aufgenommen.

Wer es schafft, vier mal zum Münchner EK zu wechseln, ist schon seit einiger Zeit kein Unbekannter mehr. Entsprechend können sich sowohl die sportliche Leitung als auch die Zuschauer im Münchner Westen jetzt schon sicher sein, wie sich der multiple Comebacker im kommenden Winter auf dem Eis präsentieren wird. Jonas ist ein Kämpfer vor dem Herrn, der nie zurückzieht, keine Scheibe aufgibt, und für den das Team immer als Erstes kommt. Der Stürmer ist sich für keine Aufgabe zu schade und kann dem jungen Luchsrudel mit seiner Erfahrung in vielen Situationen weiterhelfen. Dass er zudem auch abseits von harter Arbeit und Kampf Eishockey spielen kann, stellte er am vergangenen Wochenende mit einem Treffer und einer Vorlage unter Beweis. Nachdem sein dritter Abschied aus München der mit Abstand schwerste war, ist er zudem enorm froh darüber, wieder beim MEK Eishockey spielen zu können, und ist entsprechend bis in die Haarspitzen motiviert. Jonas wird wie gewohnt mit der Rückennummer 75 für den Münchner EK auflaufen.