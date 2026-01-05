Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga Ost Luchse Lauterbach Luchse starten mit Sieg und Niederlage ins neue Jahr
Luchse Lauterbach

Luchse starten mit Sieg und Niederlage ins neue Jahr

5. Januar 20262 Mins read28
Share
Share

Lauterbach. (PM Luchse) Das erste Doppelspielwochenende des neuen Jahres hatte es für die Lauterbacher Luchse so richtig in sich.

Nach einem furiosen Kantersieg im ersten Heimspiel 2026 gegen Tornado Niesky folgte nur einen Tag später die schwere Auswärtsaufgabe beim amtierenden Meister FASS Berlin. Am Ende standen ein deutlicher Erfolg und eine lehrreiche Niederlage zu Buche.

Das Heimspiel gegen Tornado Niesky ist dabei schnell erzählt. Von Beginn an übernahmen die Luchse die Kontrolle über die Partie und gaben diese zu keinem Zeitpunkt aus der Hand. Bereits in der fünften Spielminute wurde der Torreigen eröffnet, und auch danach kannten die Vogelsberger kein Erbarmen. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gäste zu, sodass am Ende ganze 17 Treffer auf der Anzeigetafel der Luchse standen.

Allen voran zeigte sich Stürmer Julius Kranz in Torlaune und steuerte allein fünf Treffer zum 17:2-Endstand bei. Auch Hunter Brackett mit vier Toren sowie Philipp Maier mit drei Treffern präsentierten sich an diesem Abend in bestechender Form und sorgten für beste Stimmung in der Lauterbacher Eissportarena.

Die Freude über den Kantersieg hielt jedoch nur kurz, denn keine 24 Stunden später standen die Luchse bereits wieder auf dem Eis – diesmal in der Bundeshauptstadt beim amtierenden Meister FASS Berlin. Und auch in diese Partie starteten die Lauterbacher nach Maß: Gerade einmal 1:02 Minuten waren gespielt, als Kapitän Tobias Schwab seine Mannschaft in Führung brachte. Doch die Freude währte nur 47 Sekunden, ehe Volynec für die Gastgeber ausglich.

Was darauf folgte, waren fünf schwache Minuten der Luchse, die FASS eiskalt ausnutzte und sich einen 4:1-Vorsprung erspielte. Zwar kämpften sich die Vogelsberger immer wieder heran und erzielten wichtige Treffer, doch jedes Aufbäumen wurde von der offensiven Klasse der Berliner prompt beantwortet. So konnte der Rückstand bis zum Spielende nicht mehr aufgeholt werden, und am Ende stand eine 10:6-Niederlage. Auch wenn die Partie von vielen Unterbrechungen und Fehlern auf beiden Seiten geprägt war und nicht zu den spielerischen Highlights der Saison zählte, bot sie den Zuschauern dennoch alles, was Eishockey ausmacht – inklusive einer kleinen Kampfeinlage.

Nach dem deutlichen Sieg am Samstag setzte bei den Luchsen am Sonntag somit schnell wieder Ernüchterung ein. Dass das Team sein Potenzial abrufen kann, zeigte es eindrucksvoll im Heimspiel gegen Niesky. Um jedoch eines der absoluten Top-Teams der Liga zu schlagen, muss diese Leistung auch in den entscheidenden Spielen konstant auf das Eis gebracht werden.

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am kommenden Samstag, den 10.01., wenn mit den Schönheiter Wölfen der Tabellenzweite um 19 Uhr in der Lauterbacher Eissportarena gastiert. Die Luchse werden alles daransetzen, vor heimischem Publikum die nächste starke Leistung zu zeigen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

1207
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Nächster 4:2-Erfolg für die Indians

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Luchse Lauterbach

Regionalliga top – Pokal flopp: Luchse mit Sieg und Niederlage am Doppelspielwochenende

Lauterbach. (PM Luchse) Vor den Weihnachtsfeiertagen gab es für die Lauterbacher Luchse...

By22. Dezember 2025
Luchse Lauterbach

Glanzloses 6-Punkte-Wochenende für die Lauterbacher Luchse

Lauterbach. (PM Luchse) Das erste von drei aufeinanderfolgenden Doppelspielwochenenden ist absolviert –...

By8. Dezember 2025
Luchse Lauterbach

Bitteres Doppelspielwochenende für die Lauterbacher Luchse

Lauterbach. (PM Luchse) Ein hartes Wochenende liegt hinter den Lauterbacher Luchsen. Zwei...

By24. November 2025
ESC DresdenLuchse Lauterbach

Luchse Lauterbach fegen Dresden zweistellig vom Eis

Lauterbach. (PM Luchse) Mit einem deutlichen Sieg gegen den ESC Dresden vor...

By18. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten