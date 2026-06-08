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Luchse Lauterbach

Luchse sind zurück in der Regionalliga West

8. Juni 20261 Mins read16
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Lauterbach. (PM Luchse) Es war ein langer Weg und es war keine einfache Zeit für die Lauterbacher Luchse.

Mit Beschluss des Präsidiums des Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen e.V. mit der verbindlichen Zusage, haben die Luchse jetzt Gewissheit und Planungssicherheit für die nächsten Jahre.

Drei Jahre waren sie Teilnehmer am Spielbetrieb in der Regionalliga Ost, nun kehren die Vogelsberger in der kommenden Saison wieder zurück, dahin wo sie lange Jahre auch gespielt hatten. Gemeinsam mit zehn weiteren Teams, unter anderem, Dortmund, Ratingen und Diez-Limburg werden die Luchse zukünftig in der Regionalliga West auf Punktjagd gehen.

„Wir sind dem SEV und all seinen Mitarbeitern und Mannschaften sehr dankbar für drei sportlich sehr erfolgreiche Jahre und für die Möglichkeit, nach dem damaligen Rauswurf, im Osten eine neue sportliche Heimat gefunden zu haben. Am Ende mussten wir aber auch feststellen, dass vor allem der logistische und finanzielle Aufwand kaum noch zu bewältigen war“, so die Vereinsführung.

Sportlich wird die Regionalliga West eine ganz neue Herausforderung für Verein und Mannschaft, denn vor allem die etablierten Teams wie Ratingen und Dortmund haben in den letzten Jahren ihre Stärke mehrfach unter Beweis gestellt. Nun heißt es für die Luchse, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen, der einerseits in die wirtschaftlichen Möglichkeiten passt, andererseits aber auch die sportlichen Ansprüche nicht außer Acht lässt.

Wir werden auch weiterhin unserer Philosophie treu bleiben und versuchen junge und ehrgeizige Spieler weiterzuentwickeln, die gemeinsam mit unseren erfahrenen Spielern aus der Region den Kern der Mannschaft bilden.

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