Luchse siegen und rÃ¼cken in Tabelle vor

Lauterbach. (PM Luchse) Am vergangenen Samstag begeisterten die Lauterbacher Luchse ihre Fans in der heimischen Eissportarena mit einem überzeugenden Sieg gegen die Füchse aus Weißwasser.

Vor 210 Zuschauern lieferten sich die Teams ein packendes Spiel, das die Luchse letztendlich mit 13:2 für sich entschieden.

Trotz anhaltender Herausforderungen durch Verletzungen und Krankheiten gingen die Luchse mit 12 Feldspielern und zwei Torhütern in die Partie. Die besondere Note erhielt das Team, als das Lauterbacher Urgestein Klaus-Dieter Lechner (51 Jahre) kurzfristig einsprang, um den erkrankten Torhüter Elias Umali zu vertreten.

Die Luchse starteten fulminant in die Begegnung und setzten die Füchse von Anfang an unter Druck. Bereits in der ersten Minute gelang Georg Pinsack der erste Treffer, gefolgt von Maximilian Pohl, der das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Obwohl die Luchse in den ersten zehn Minuten klar dominierten, übernahmen die Füchse danach die Kontrolle. Ein verdienter Treffer von Gavin Fleck zum 2:1 belebte das Spiel, doch dank einer herausragenden Leistung von Justin Fuß blieb die Führung der Luchse erhalten.

Nach der Pause übernahmen die Luchse erneut das Ruder. Michael Egan erhöhte bereits nach 54 Sekunden im zweiten Abschnitt. Mit einer starken Defensive und präzisen Angriffen bauten die Luchse ihre Führung durch Tore von Schwab, Welser, Egan und Khristenko auf ein beeindruckendes 8:1 aus. Trotz einer kurzen Schrecksekunde, als Dave König nach einem Stockschlag in die Bande rauschte, blieb die Mannschaft fokussiert. Nach dem Spiel war König allerdings bei der Mannschaft und hat glücklicherweise nur einen ordentlichen Brummschädel.

Im letzten Drittel setzte sich das dominante Spiel der Luchse fort. Weitere Treffer durch Weidlich, Pohl, Schwab und Egan brachten das Endergebnis auf 13 Tore. Weißwasser gelang lediglich ein Treffer durch Pätzold, der jedoch nur Ergebniskosmetik darstellte. Zehn Minuten vor Schluss wechselte Trainer Marcel Skokan den Torhüter, belohnte Klaus-Dieter Lechner für seinen Einsatz, der seinen Kasten bis zum Schluss sauber hielt.

Mit diesem klaren Sieg rücken die Luchse in der Tabelle auf Platz 4 vor und blicken bereits auf das nächste Spiel am kommenden Samstag. Die kürzeste Auswärtsfahrt der Regionalliga Ost führt sie nach Chemnitz, wo sie auf den amtierenden Meister und Tabellenführer, die Chemnitz Crashers, treffen werden. Der Anpfiff erfolgt um 18:30 Uhr in der Küchwaldhalle Chemnitz. Die Lauterbacher Luchse hoffen auf die Unterstützung ihrer Fans, um auch dieses wichtige Duell erfolgreich zu gestalten.

Foto: Zwei Torschützen des Abends – Georg Pinsack (links) – David Weidlich (rechts)

