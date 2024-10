Luchse reisen nach WeiÃŸwasser: Erster Sieg muss her

Lauterbach. (PM Luchse) Nach einem intensiven Start in die Regionalliga-Ost-Saison steht für die Lauterbacher Luchse am kommenden Samstag die nächste Herausforderung bevor. Um 16...

Lauterbach. (PM Luchse) Nach einem intensiven Start in die Regionalliga-Ost-Saison steht für die Lauterbacher Luchse am kommenden Samstag die nächste Herausforderung bevor.

Um 16 Uhr treffen die Vogelsberger auswärts auf die Lausitzer Jungfüchse. Beide Teams sind nach zwei Niederlagen in Folge punktlos und stehen am Tabellenende – für die Luchse ist es daher eine wichtige Partie, um den Anschluss an die oberen Mannschaften der Tabelle nicht zu verlieren.

üchse aus Weißwasser hatten bisher einen schweren Start in die Saison. In ihren ersten beiden Spielen mussten sie sich sowohl den Chemnitz Crashers (0:13) als auch dem ESC Dresden (1:5) geschlagen geben. Gerade die deutliche Niederlage gegen Chemnitz, einen der Titelfavoriten, hat das Team von Trainer Sebastian Wolsch sicherlich wachgerüttelt. Vor heimischem Publikum wollen die Jungfüchse nun ihre ersten Punkte einfahren.

Doch auch die Luchse haben sich viel vorgenommen. Nach einer knappen 4:5-Heimniederlage gegen den amtierenden Meister FASS Berlin zeigte sich das Team von Trainer Pekka Romppanen trotz des Ergebnisses stark und geht mit Optimismus ins nächste Spiel. Die Leistung gegen Berlin hat deutlich gemacht, dass die Luchse auch gegen die Topteams der Liga mithalten können.

Allerdings hat das Team mit Personalsorgen zu kämpfen. Neben der Grippewelle, die einige Spieler erwischt hat, stehen auch die Einsätze von Paul Kranz und Finn Schneider nach Verletzungen aus dem letzten Spiel noch auf der Kippe. Sicher fehlen wird Paul Becker, während Tobias Schwab und Mika Junker nach überstandener Erkältung wieder ins Training zurückgekehrt sind. Eine positive Nachricht gab es auch von Martins Sulcs, der trotz seiner Verletzung und dem Verlust von drei Zähnen bereits wieder auf dem Eis steht.

Trainer Romppanen wird also erneut gefordert sein, eine schlagkräftige Truppe zu formen. Die Luchse sind jedoch fest entschlossen, in Weißwasser die ersten Punkte der Saison zu holen und damit den Weg nach oben anzutreten.