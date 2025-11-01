Luchse Lauterbach verpflichten neuen Spieler

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse mussten in den vergangenen Tagen einen herben Rückschlag hinnehmen: Topstürmer Matyas Welser hat sich verletzt und wird dem Team vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Wie lange Welser ausfallen wird, ist derzeit noch ungewiss. Die Luchse wünschen ihm an dieser Stelle eine schnelle und vollständige Genesung und hoffen, ihn bald wieder auf dem Eis begrüßen zu dürfen.

Aufgrund der unklaren Ausfallzeit reagierten die Luchse und können nun Neuzugang Hunter Brackett in Lauterbach willkommen heißen.

Gleichzeitig steht fest, dass Fiete Lasar nicht mehr Teil des Kaders ist. Nach Gesprächen in der vergangenen Woche haben sich Verein und Spieler darauf geeinigt, den laufenden Vertrag aufzulösen. Die Luchse bedanken sich herzlich bei Fiete für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft – sowohl sportlich als auch privat – alles Gute!

Mit Hunter Brackett stößt nun ein 24-jähriger US-Amerikaner zum Team. Der in Boston aufgewachsene Stürmer absolvierte dort auch seine Eishockeyausbildung und spielte zuletzt mehrere Jahre in der NCAA III, wo er die vergangene Saison als Topscorer seines Teams abschloss.

Brackett landete erst gestern Abend am Frankfurter Flughafen, ist bereits spielberechtigt und hat sich der Mannschaft sofort angeschlossen – inklusive der Reise nach Niesky. Nach seiner Ankunft in Lauterbach zeigte sich der Linksschütze hochmotiviert: „Ich freue mich riesig darauf, für die Luchse aufs Eis zu gehen und am Sonntag vor den heimischen Fans mein Bestes zu geben.“

