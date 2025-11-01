Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga Ost Luchse Lauterbach Luchse Lauterbach verpflichten neuen Spieler
Luchse LauterbachTransfers

Luchse Lauterbach verpflichten neuen Spieler

1. November 20251 Mins read44
Share
Share

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse mussten in den vergangenen Tagen einen herben Rückschlag hinnehmen: Topstürmer Matyas Welser hat sich verletzt und wird dem Team vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Wie lange Welser ausfallen wird, ist derzeit noch ungewiss. Die Luchse wünschen ihm an dieser Stelle eine schnelle und vollständige Genesung und hoffen, ihn bald wieder auf dem Eis begrüßen zu dürfen.

Aufgrund der unklaren Ausfallzeit reagierten die Luchse und können nun Neuzugang Hunter Brackett in Lauterbach willkommen heißen.

Gleichzeitig steht fest, dass Fiete Lasar nicht mehr Teil des Kaders ist. Nach Gesprächen in der vergangenen Woche haben sich Verein und Spieler darauf geeinigt, den laufenden Vertrag aufzulösen. Die Luchse bedanken sich herzlich bei Fiete für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft – sowohl sportlich als auch privat – alles Gute!

Mit Hunter Brackett stößt nun ein 24-jähriger US-Amerikaner zum Team. Der in Boston aufgewachsene Stürmer absolvierte dort auch seine Eishockeyausbildung und spielte zuletzt mehrere Jahre in der NCAA III, wo er die vergangene Saison als Topscorer seines Teams abschloss.

Brackett landete erst gestern Abend am Frankfurter Flughafen, ist bereits spielberechtigt und hat sich der Mannschaft sofort angeschlossen – inklusive der Reise nach Niesky. Nach seiner Ankunft in Lauterbach zeigte sich der Linksschütze hochmotiviert: „Ich freue mich riesig darauf, für die Luchse aufs Eis zu gehen und am Sonntag vor den heimischen Fans mein Bestes zu geben.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

855
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Anthony Morrone und die Lausitzer Füchse engagieren sich für die Männergesundheit

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?
Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
SC Rapperswil Jona LakersTransfers

Tyler Moy bis 2030 beim SCRJ!

Rapperswil. (PM Lakers) Tyler Moy bekennt sich zu «Rappi». Der Topskorer der...

By1. November 2025
Blue Devils WeidenTransfers

Christian Neuert hilft bei den Blue Devils aus

Weiden. (PM Blue Devils) Stürmer Christian Neuert wird am kommenden Wochenende im...

By31. Oktober 2025
SC Rapperswil Jona LakersTransfers

Daniil Ustinkov kommt zum SCRJ

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona Lakers verpflichten auf die kommende Saison...

By31. Oktober 2025
! +Fischtown PinguinsTransfers

Bestätigung: Hudacek wird Bremerhavener

Bremerhaven. (Fischtown Pinguins) Die Fischtown Pinguins haben, wie bereits berichtet, Torhüter Julius...

By31. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten