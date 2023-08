Luchse Lauterbach: Spannung und Vorfreude in der Luft

Artikel anhören Lauterbach. (PM Luchse) Die Regionalliga Ost steht in den Startlöchern für eine aufregende neue Saison! Mit großer Begeisterung geben die Lauterbacher Luchse...

Mit großer Begeisterung geben die Lauterbacher Luchse bekannt, dass der lang erwartete Spielplan für die Saison 2023/2024 nun endlich veröffentlicht wurde. Die Ligaleitung hat grünes Licht gegeben und die Fans können sich auf packende Eishockey-Action freuen.

Die ersten Schritte dieser aufregenden Reise führen zu zwei fesselnden Auswärtsspielen. Am 23. September 2023 werden die Luchse auf die SCC Adler Berlin treffen und eine Woche später, am 30. September 2023, ein weiteres spannendes Match gegen die Schönheider Wölfe bestreiten. Doch das Highlight steht bereits fest: Am Samstag, den 07. Oktober 2023, findet das erstes Heimspiel der Regionalliga-Saison statt. Um 19 Uhr wird die Lauterbacher Eissportarena zum Schauplatz eines mit Spannung erwarteten Duells gegen FASS Berlin.

Eine Neuerung in dieser Saison ist, dass unsere Heimspiele auch an den begehrten Samstagen ausgetragen werden. Dies bietet unseren Fans einen klaren Vorteil, denn nach einem mitreißenden Heimspiel am Samstag können sie den Sonntag in vollen Zügen genießen und sich entspannen.

Auch Testspiele stehen auf dem Programm, wenngleich sich diese noch in der Planungsphase befinden. Wir bitten die Fans, die Augen offen zu halten. Sobald konkrete Termine für die Testspiele feststehen, werden wir sie unverzüglich mitteilen.

Wir ermutigen alle unsere enthusiastischen Anhänger, sich diese Termine dick im Kalender anzustreichen, ihre Freunde zu mobilisieren und den Luchsbau zum Beben zu bringen, wenn wir unser Team mit lautstarker Unterstützung zum Sieg anfeuern! Die Regionalliga Ost 2023/2024 verspricht eine Saison voller Nervenkitzel, Emotionen und unvergesslicher Momente, die Eishockeyfans nicht verpassen sollten.

Der Countdown läuft: Dauerkarten für die Regionalliga Ost 2023/2024 bald erhältlich!

Die Vorfreude steigt, die Spannung liegt in der Luft: Die Regionalliga Ost steht in den Startlöchern und mit ihr die brandneuen Dauerkarten für die Saison 2023/2024! Die Luchse laden alle Fans und Eishockey-Enthusiasten herzlich dazu ein, den Samstag, den 02. September 2023, ab 10:00 Uhr dick im Kalender zu markieren. An diesem Tag haben Sie die Gelegenheit, Ihre Dauerkarte für die kommende Saison zu sichern.

Die Dauerkarten sind nicht nur der Schlüssel zu atemberaubenden Eishockeymomenten, sondern auch ein Zeichen Ihrer Unterstützung für das Team. Sie können Ihre Dauerkarte bei unserem Hauptsponsor Neusehland in der Lauterbacher Filiale erwerben. Hier haben Sie die Möglichkeit, hautnah dabei zu sein und Ihre Unterstützung für die Luchse zu zeigen.

Verpassen Sie nicht diese besondere Gelegenheit! Treffen Sie unsere Spieler und Verantwortlichen persönlich, tauschen Sie sich aus, stellen Sie Fragen und erfahren Sie aus erster Hand, was Sie in der neuen Saison erwartet.

Für 120 Euro (ermäßigt: 96 Euro) erhalten Sie Zugang zu den fesselnden Heimspielen der Regionalliga Ost sowie den Vorbereitungsspielen am 15. und 17. September in der Lauterbacher Eishalle. Mit Ihrer Dauerkarte sichern Sie sich ein Ticket zu unvergesslichen Eishockeyerlebnissen, die Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Seien Sie Teil dieser aufregenden Reise, wenn wir gemeinsam unsere Luchse anfeuern und die Eisfläche in der Lauterbacher Eishalle zum Beben bringen!

Dave König setzt seine Erfolgsgeschichte als Luchs fort!

Die Lauterbach Luchse haben aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Dave König, einer der herausragenden Leistungsträger der vergangenen Saison, wird weiterhin das Luchs-Trikot tragen! Mit großer Freude möchten wir bekanntgeben, dass Dave König, der in der vorherigen Saison zu uns stieß, seine Reise als Luchs fortsetzen wird.

Der 21-jährige Eishockeytalent Dave König kam in der vergangenen Saison aus dem Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings zu den Lauterbach Luchsen. Seine Eishockeykarriere begann in den Jugendmannschaften von Berlin, Crimmitschau und Kaufbeuren. In seiner ersten Saison im Seniorenbereich konnte Dave 18 Punkte für die Luchse sammeln und sich als wichtiger Teil des Teams etablieren. Zudem erhielt Dave auch sechs Einsätze in der Oberliga bei unserer ehemaligen Kooperationspartnerin, der EG Diez-Limburg.

Nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern auch im Nachwuchsbereich, zeigte Dave König seine Klasse. Er engagierte sich als Trainer für die jungen Talente, teilte sein Fachwissen auf dem Eis und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen im Trainerbereich. Aktuell absolviert er einen Trainierlehrgang, um sein Wissen weiter zu vertiefen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Die Lauterbach Luchse sind begeistert, Dave König auch in dieser Saison in ihrer Mitte zu wissen. Seine schnelle und wendige Spielweise sowie sein Einsatz im Nachwuchsbereich werden zweifellos zur weiteren Stärkung des Vereins beitragen. Wir heißen Dave König herzlich in der Luchsefamilie willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche Saison 2023/2024!

Erfolgreiche Kontinuität: Mika Junker setzt sein Engagement als Luchs fort!

Die Lauterbach Luchse setzen ein starkes Zeichen der Zusammengehörigkeit und Kontinuität: Wir freuen uns außerordentlich, verkünden zu können, dass Mika Junker, einer unserer vielversprechenden Neuzugänge aus der vorherigen Saison, auch in der kommenden Spielzeit für uns stürmen wird!

Die vergangene Saison markierte Mika Junkers Eintritt in den Seniorenbereich, und er hinterließ direkt eine bleibende Spur. Mit 16 Punkten in seinen Spielen konnte er nicht nur auf dem Eis überzeugen, sondern erhielt auch sechs Einsätze in der Oberliga bei unserer ehemaligen Kooperationspartnerin, der EG Diez-Limburg. Mika hat nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch dank seiner emotionalen Spielweise auf dem Eis sowohl Teamkameraden als auch Fans mitgerissen!

Mika Junker ist nicht nur auf dem Eishockeyfeld eine wertvolle Bereicherung. Ähnlich wie sein Teamkollege Dave König engagiert sich Mika aktiv im Nachwuchsbereich der Luchse und investiert Zeit und Leidenschaft in die Förderung junger Talente. Zusätzlich zu seiner sportlichen Hingabe hat der 20-jährige in diesem Jahr eine Ausbildung bei unserem Partner, der Autohaus Hartwich & Kress GmbH, begonnen, was seine starke Bindung zu Lauterbach sowohl im sportlichen als auch im privaten Bereich unterstreicht.

