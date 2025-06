Luchse Lauterbach holen jungen Goalie aus KÃ¶ln – Justin FuÃŸ wird seine aktive Spielerkarriere beenden

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse setzen weiterhin auf junge Talente und freuen sich über Neuzugang Mateusz Majewski.

Der 18-jährige Torhüter stößt aus dem Nachwuchs der Kölner Junghaie zum Team von Trainer Dieter Reiss.

Seit 2020 stand Majewski im Kölner Nachwuchs zwischen den Pfosten und spielte in den vergangenen drei Jahren erfolgreich für die U20-Mannschaft der Junghaie. Vergangene Saison erhielt Majewski zudem eine Förderlizenz für den EC Bad Nauheim in der DEL2 und stand auch schon in der Aufstellung der polnischen U-18-Nationalmannschaft.

Nun will sich der gebürtige Pole in Lauterbach im Senioren-Eishockey beweisen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Damit passt er ideal in das Konzept der Luchse, jungen und ambitionierten Spielern den Einstieg in den Seniorenbereich zu ermöglichen – mit dem Ziel, sich in der Regionalliga zu etablieren und perspektivisch weiterzuentwickeln.

Justin Fuß macht Schluss

Eine neue Saison bedeutet beim Eishockey nicht nur Neuzugänge und Vertragsverlängerungen. Leider gibt es im Sommer auch immer Spieler, die sich umorientieren oder eine neue Herausforderung suchen. Oft ist das Daily-Business, dieser Weggang fällt allerdings richtig schwer.

Der 23-jährige Torhüter Justin Fuß wird seine aktive Spielerkarriere beenden und sich zukünftig vollkommen auf seinen beruflichen Werdegang konzentrieren. Justin kam in der Saison 2023/2024 nach Lauterbach und hat sich schnell zu einem Leistungsträger im Team und zu einem der besten Torhüter der Regionalliga Ost entwickelt. Nach einer Verletzung in der Saison 2023/2024 hat er sich mit viel Leidenschaft zurückgekämpft und auch in der abgelaufenen Spielzeit eine super Leistung aufs Eis gebracht. Leider verletzte sich Fuß vergangene Saison erneut, hat sich aber auch außerhalb der Eisfläche in den Dienst der Mannschaft gestellt und das Team unterstützt, wo er nur konnte. Seine ruhige, immer freundliche und fröhliche Art wird, genauso wie seine Leidenschaft für den Eishockeysport und die Lauterbacher Luchse, fehlen.

Aber der Weggang von Justin tut gleich doppelt weh, denn mit ihm kam auch sein Vater Andreas Fuß. Andreas war aus den vergangenen beiden Spielzeiten nicht wegzudenken und hat uns immer als echter Allrounder unterstützt. Ob als Statistiker, als Stadionsprecher, als Trainervertretung im Trainertalk oder als Fahrer bei so gut wie jeder Auswärtsfahrt. Wir konnten immer auf Andreas bauen und sind froh, ihn in den letzten beiden Spielzeiten bei uns gehabt zu haben.

