Luchse Lauterbach haben zwei Importstellen besetzt

Lauterbach. (PM Luchse) Nach drei Spielzeiten, in denen die Lauterbacher Luchse ihre Kontingentstellen ausschließlich mit Stürmern besetzt haben, geht der Verein in der kommenden Saison einen neuen Weg: Mit Josh Bifolchi verpflichten die Luchse erstmals wieder einen Verteidiger als Importspieler.

Ganz überraschend kommt die Verpflichtung für aufmerksame Fans nicht mehr – bereits beim Fanstammtisch Mitte Juni wurde der Neuzugang vorgestellt und sorgte dort direkt für Gesprächsstoff.

Für die sportliche Leitung der Luchse stand nach der vergangenen Saison schnell fest, woran es dem Team mangelte: Es fehlte an Physis. Mit Josh Bifolchi haben die Verantwortlichen einen richtigen Spieler gefunden, um dieses Manko zu beheben. Mit 1,96 m Körpergröße und 100 kg Kampfgewicht bringt der 27-Jährige alles mit, was einen physisch dominanten Verteidiger ausmacht – ein Umstand, der auch den Fans beim Fanstammtisch nicht verborgen blieb: Als das Highlightvideo zu Joshs Vorstellung lief, war im Publikum das ein oder andere anerkennende Raunen zu hören.

Geboren wurde Bifolchi im kanadischen Nepean, Ontario. Seine Eishockeyausbildung durchlief er in verschiedenen Nachwuchsligen in Kanada und den USA. Anschließend spielte er drei Jahre lang für das St. Norbert College in der NCAA Division III, bevor es ihn in der vergangenen Saison nach Schweden zog, wo er für Arvika HC in der 2. Division auf dem Eis stand.

Zweite Kontingentstelle besetzt – Matyas Welser bleibt

Die Fans der Lauterbacher Luchse können auch in der kommenden Saison auf ein bekanntes Gesicht auf dem Eis blicken: Matyas Welser besetzt die zweite von vier Kontingentstellen der Luchse und geht damit bereits in seine sechste Saison im Vogelsberg.

Seit seiner Ankunft in der Saison 2021/2022 hat sich Matyas zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga zeigte er auch in den folgenden Jahren konstant starke Leistungen und gehörte stets zu den tragenden Säulen des Teams. Mit seiner Physis und seinen hervorragenden Schlittschuhläufer-Qualitäten ist er für jeden Gegenspieler eine große Herausforderung.

Doch nicht nur auf dem Eis überzeugt Matyas: Auch abseits der Seniorenmannschaft ist er längst in Lauterbach angekommen. Er verbringt den Sommer in seiner neuen Heimat und engagiert sich im Nachwuchsbereich unseres Vereins, wo er den Kleinsten sein Know-how, seine Leidenschaft und sein Können weitergibt. Seit letztem Jahr absolviert er zudem eine Ausbildung in der Region und ist damit auch abseits des Eises fest in der Stadt verwurzelt.

Die vergangene Saison war für Welser sicherlich keine einfache: Durch eine Verletzung konnte der Tscheche nur etwa die Hälfte aller Saisonspiele bestreiten. Zu seiner Entscheidung, in seine sechste Saison für die Luchse zu gehen, sagt Matyas selbst:

„Ich habe mich vor allem deshalb für einen Verbleib in Lauterbach entschieden, weil ich hier meine Ausbildung fortsetzen möchte und dem Team etwas zurückgeben will. Außerdem kenne ich mittlerweile viele Menschen hier und fühle mich in der Stadt einfach wohl. Wir sehen uns in der Halle!“

494 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro