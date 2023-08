Luchse Lauterbach geben dem nÃ¤chsten Talent eine Chance in der Regionalliga Ost

Artikel anhören Lauterbach. (PM Luchse) Mit Fabian Schuh steht ein weiterer junger und talentierter Spieler im Kader der Lauterbacher Luchse, der in der kommenden...

Lauterbach. (PM Luchse) Mit Fabian Schuh steht ein weiterer junger und talentierter Spieler im Kader der Lauterbacher Luchse, der in der kommenden Saison das Trikot mit der Nummer 28 tragen wird.

Der Verteidiger bringt mit imposanten 2 Metern Körpergröße und beeindruckenden 95 Kilo die perfekten Voraussetzungen mit, um den Luchsen in der Defensive weitere Stabilität zu verleihen.

Ursprünglich im Nachwuchs der Roten Teufel Bad Nauheim groß geworden, hat sich Fabian Schuh zu einem echten Verteidigungstalent entwickelt. Die Saison 2019-20 führte ihn sogar bis nach Kanada, wo er in einer der höchsten Nachwuchsligen des Landes spielte. In der vergangenen Spielzeit spielte Schuh zudem als Förderlizenzspieler bei der EG Diez-Limburg in der Oberliga und konnte dort wertvolle Erfahrungen sammeln.

Was Fabian so besonders macht, ist seine unaufgeregte Gelassenheit. Er legt keinen großen Wert auf Rituale vor Spielen, sondern geht seinen eigenen Weg – je nachdem, wie er sich gerade fühlt. Diese Authentizität macht ihn zu einer einzigartigen Persönlichkeit im Team. Zudem passt Fabian sehr gut in das Konzept der Mannschaft, regionale und junge Spieler zu verpflichten und zu fördern, um für die Zukunft eine regionale und sportlich gut aufgestellte Mannschaft zu formen.

