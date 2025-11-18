Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga Ost ESC Dresden Luchse Lauterbach fegen Dresden zweistellig vom Eis
ESC DresdenLuchse Lauterbach

Luchse Lauterbach fegen Dresden zweistellig vom Eis

18. November 20251 Mins read131
© Luchse Lauterbach
Lauterbach. (PM Luchse) Mit einem deutlichen Sieg gegen den ESC Dresden vor 420 Zuschauern melden sich die Lauterbacher Luchse zurück im Rennen um die vorderen Playoff-Plätze.

Beim 11:3-Heimerfolg avancierte einmal mehr Michael Hodge zum überragenden Akteur: Vier Treffer und vier Assists gingen auf das Konto des Kanadiers. Ebenfalls stark aufgelegt: Tobias Schwab mit drei Toren und drei Vorlagen. Durch den Erfolg holt sich Lauterbach Rang drei, punktgleich vor Chemnitz.

Vom Eröffnungsbully an dominierten die Hausherren das Geschehen. Paul Kranz eröffnete den Torreigen, ehe Hodge sowie Schwab eine sehenswerte Kombination zum frühen 3:0 vollendeten. Während auf den Rängen im Rahmen der Aktion „Luchse meets Kirmesclubs“ ausgelassen gefeiert wurde, haderten die Gäste sichtbar mit den guten aufgelegten Luchsen. Im weiteren Verlauf geriet die Partie zunehmend hitziger. Strafen auf beiden Seiten prägten die Schlussphase des ersten Drittels, und Dresden nutzte eine Unachtsamkeit zum 3:1-Anschluss. Hodges zweiter Treffer stellte den alten Abstand zwar wieder her, doch das Duell blieb nun offener.

Kaum begann Abschnitt zwei, legte Schwab zum 5:1 nach. Dennoch kamen die Sachsen besser ins Spiel, Dirksen im Luchse-Tor war mehrfach gefordert, ehe er das 5:2 hinnehmen musste. Lauterbach beantwortete den Druck jedoch mit konsequenter Offensive: Brackett sowie erneut Hodge schraubten auf 7:2, bevor ein Penalty den Dresdnern das 7:3 bescherte.

Im Schlussdrittel ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Vier sauber herausgespielte Treffer rundeten den Abend ab und sorgten für einen überzeugenden Endstand. Während die Defensive weiter Luft nach oben hat, präsentiert sich die Offensive derzeit in Topform.

Nun wartet ein Heim-Doppelspieltag: Am Samstag gastiert Adendorf im OSWENO-Pokal, am Sonntag kommt Ligarivale Chemnitz nach Lauterbach.

