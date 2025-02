Luchse lassen EisbÃ¤ren Juniors Berlin keine Chance

Lauterbach. (PM Luchse) Was für ein Spiel! Die Lauterbacher Luchse haben in der Regionalliga Ost die Eisbären Juniors Berlin mit einem deutlichen 10:2 Sieg in ihre Schranken gewiesen (2:0, 5:1, 3:1).

Mit diesem Erfolg ist die Playoff-Teilnahme für das Team von Trainer Dieter Reiss sicher.

Trotz der langen Anreise zeigten sich die Vogelsberger von Beginn an hellwach und dominierten das Spielgeschehen. Reiss konnte aus dem Vollen schöpfen und eine hochmotivierte Mannschaft aufs Eis schicken. Besonders erfreulich: Nach langer Verletzungspause feierte Max Droick ein gelungenes Comeback.

Von Beginn an gaben die Luchse den Ton an. Den ersten Treffer erzielte Philipp Maier nach Vorarbeit von Torben Reuner. Nur wenige Minuten später schlug Paul Kranz eiskalt zu und verwandelte eine Kombination von Tobias Schwab und Julius Kranz zum 2:0 (11.). Mit diesem Vorsprung ging es in die erste Pause.

Die Gastgeber starteten zwar besser ins Mitteldrittel und verkürzten durch Justin Ludwig Herbst auf 1:2 (25.), doch die Luchse ließen sich davon nicht beeindrucken. Innerhalb von nur vier Minuten sorgten Maxilian Pohl (29.), Mika Junker (31.) und Dave König (33.) für klare Verhältnisse. Spätestens als Tobias Schwab in Unterzahl zum 6:1 traf (36.), war das Spiel entschieden. Philipp Maier legte noch vor der zweiten Pause zum 7:1 nach (40.).

Im Schlussabschnitt probierte Reiss einige Umstellungen aus, was der Dominanz der Luchse jedoch keinen Abbruch tat. Julius Kranz (42.), Mika Junker (46.) und Matyas Welser (52.) sorgten für den zweistelligen Erfolg. Den Schlusspunkt setzte jedoch Berlins Justin Ludwig Herbst mit seinem zweiten Treffer kurz vor Spielende (60.).

Die Luchse erwartet ein intensives Wochenende: Am Samstag (17.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel gegen Schlusslicht ES Weißwasser an. Bereits am Sonntag (18.00 Uhr) geht es in der heimischen Eisarena erneut gegen die Eisbären Juniors Berlin. Die Mannschaft will den Schwung aus dem Kantersieg mitnehmen und weitere Punkte einfahren.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV