Luchse kÃ¶nnen FÃ¶rderlizenzspieler fÃ¼r die nÃ¤chste Saison binden!

Artikel anhören Lauterbach. (PM Luchse) Mit Dominik Krüger hat einer unserer letztjährigen Förderlizenzspieler seinen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet. Der 20-jährige Dominik hat...

Artikel anhören Artikel anhören

Lauterbach. (PM Luchse) Mit Dominik Krüger hat einer unserer letztjährigen Förderlizenzspieler seinen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet.

Der 20-jährige Dominik hat bereits in der letzten Spielzeit mit seinem Tempo und Offensivgeist in 9 Spielen überzeugt.

Schon im Alter von 3 Jahren begann Dominik seine Eishockeyreise und lernte das Schlittschuhlaufen sowie den Umgang mit dem Schläger – teils in Tschechien, teils in seinem Heimatverein Kassel. Seine gesamte Nachwuchszeit hat er dort verbracht und dabei nicht nur als Leistungsträger in seiner Altersgruppe geglänzt, sondern auch als Springer in höhere Altersklassen. In der Hessenauswahl war er über Jahre hinweg ein fester Bestandteil des Teams. Seine Stärken liegen im Offensivspiel, im 1-gegen-1-Duell sowie in seiner hervorragenden Spielübersicht. Seine unberechenbare Spielweise stellt eine echte Herausforderung für die Verteidiger dar und er versteht es, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Dies unterstreicht auch seine beeindruckende Gesamtstatistik von über 600 Punkten in 290 Spielen.

Jetzt ist Dominik bereit, seine Fähigkeiten im Senioreneishockey zu zeigen, nachdem er in einem intensiven Sommertraining den Grundstein dafür gelegt hat. Seine Lieblingsposition auf dem Eis ist die des linken Außenstürmers, und wir sind sicher, dass er den Fans in Lauterbach spannende Momente bescheren wird!

Lasst uns gemeinsam Dominiks Weg verfolgen und ihm für die kommende Saison viel Erfolg wünschen!

Luchse-Duo komplett

Wir freuen uns, das perfekte Duo zu vervollständigen: Tilo Beutler bleibt als zweiter Förderlizenzspieler der letzten Saison ein Luchs!

Tilo hat alle Stufen der Nachwuchsentwicklung bei den Young Huskies Kassel durchlaufen und war nicht nur in seiner eigenen Altersgruppe, sondern auch in der nächsthöheren Altersstufe eine absolute Schlüsselfigur. Sein Können zeigt sich nicht nur im Offensivspiel, sondern auch in der Defensive. Besonders in Unterzahl war er stets eine verlässliche Größe für seine Teams.

Bevor er zu den Luchsen kam, sammelte Tilo bereits wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich mit einer Förderlizenz in Braunlage. In 8 Spielen erzielte er dabei 6 Punkte und krönte die Saison mit dem Gewinn der Regionalligameisterschaft Nord zusammen mit seinem Team.

Mit imposanten 1,94 m und 94 kg ist Tilo ein echter Teamplayer, vielseitig einsetzbar und bringt seine Power ins Spiel. Bei uns hat er bereits als Center, rechter Flügelstürmer und Verteidiger überzeugt. Sein rechter Schuss und seine beeindruckende Reichweite stellen eine echte Herausforderung für die Gegner dar. Er behält stets den Überblick und setzt seine Mitspieler perfekt in Szene.

Gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Dominik Krüger wird Tilo in der kommenden Saison für reichlich Jubel bei unseren Fans sorgen.

4170 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten