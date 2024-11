Luchse festigen ihre Position in der Regionalliga-Tabelle

Lauterbach. (PM Luchse) Trotz einer der längsten Auswärtsfahrten und der Belastung eines Spiels vom Vortag zeigten die Lauterbacher Luchse in Niesky eine starke und...

Lauterbach. (PM Luchse) Trotz einer der längsten Auswärtsfahrten und der Belastung eines Spiels vom Vortag zeigten die Lauterbacher Luchse in Niesky eine starke und abgeklärte Leistung.

Vor 367 Zuschauern im Nieskyer Eisstadion sicherte sich das Team von Interims-Coach Thomas Berndaner einen verdienten 4:1-Sieg.

Das Spiel begann für die Luchse perfekt: Bereits nach 35 Sekunden nutzte Kapitän Tobias Schwab eine Unordnung in der Tornado-Defensive und brachte sein Team in Führung. Doch die Gastgeber antworteten prompt. In der vierten Minute erzielte Tom Domula nach einem schnellen Angriff den Ausgleich. Im weiteren Verlauf des ersten Drittels drängte Niesky auf die Führung, scheiterte jedoch immer wieder an der starken Defensive und Torhüter Nick Neufeld. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Im zweiten Drittel schlugen die Luchse eiskalt zu. In einer fünfminütigen Überzahl nach einem Crosscheck von Markus Fabian traf erneut Tobias Schwab zur Führung. Niesky konnte das Tempo nicht erhöhen, während die Gäste mit cleverem Spiel die entscheidenden Räume nutzten. Zwei Minuten vor der zweiten Pause erhöhte Nikita Spannagel nach einem schnellen Konter auf 3:1.

Im Schlussabschnitt blieb die Partie umkämpft, doch die Tornados fanden kein Mittel gegen die kompakt stehenden Luchse. Stattdessen sorgte Matyas Welser in Überzahl mit einem platzierten Schuss für die Entscheidung (49. Minute). Die Gastgeber versuchten alles, scheiterten jedoch an der sicheren Defensive der Luchse. In den Schlussminuten kochten die Emotionen hoch, was zu mehreren Strafzeiten führte.

Mit diesem Erfolg sichern sich die Lauterbacher Luchse wichtige Punkte und festigen ihre Position in der Regionalliga-Tabelle. Die kämpferische und taktisch disziplinierte Leistung dürfte auch für die kommenden Aufgaben Mut machen. Am kommenden Samstag findet dann das nächste Auswärtsspiel gegen den ESC Dresden statt. Das nächste Heimspiel steht am 7. Dezember gegen Weißwasser an, wenn die Luchse vor heimischem Publikum erneut ihre Stärke unter Beweis stellen wollen.

