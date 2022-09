Luchse feiern Sieg im letzten Testspiel

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse konnten sich im letzten Vorbereitungsspiel der Saison 2022/23 gegen die Haßfurt Hawks durchsetzen. Dabei zeigte die Mannschaft um...

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse konnten sich im letzten Vorbereitungsspiel der Saison 2022/23 gegen die Haßfurt Hawks durchsetzen.

Dabei zeigte die Mannschaft um Trainer Dennis Maschke gerade im letzten Drittel, was die Zuschauer in der kommenden Saison von ihnen erwarten können.

Die Partie begann für die Lauterbacher allerdings eher schleppend. Das Team konnte zum ersten Mal in fast vollständiger Besetzung testen und einige Spieler standen das erste Mal zusammen auf dem Eis. Das Toreschießen eröffneten daher auch die Haßfurt Hawks, als ihr Topstürmer Sramek den Lauterbacher Torhüter Sommerfeld überwinden konnte. Unbeeindruckt davon glichen die Luchse 20 Sekunden später durch Tobias Schwab aus, der zuvor von seinen Verteidigern Davidson und Hilgenberg freigespielt wurde. Der Ausgleich hielt allerdings nur bis zur siebten Minute, als erneut Sramek auf Zuspiel von Stach und Hora zur erneuten 1:2 Führung einnetzen konnte. Gegen Ende des ersten Drittels lief es bei den Lauterbachern dann flüssiger. Vier Minuten vor Pause konnte zunächst Waldemar Ginder für die Luchse ausgleichen, ehe eine Minute später Dave König zur 3:2 Führung traf. Nur eine Minute nach der erstmaligen Führung konnten die Hawks wieder direkt durch Pribyl ausgleichen. Es ging also mit einem gerechten Unentschieden in die erste Pause.

Der zweite Spielabschnitt war dann durch weniger Tore geprägt. Die Lauterbacher, die in den ersten 20 Minuten durch drei individuelle Fehler, drei Gegentore bekamen, konzentrierten sich auf ein sicheres Spiel, was ihnen daraufhin auch gelang. Nach zwei gespielten Minuten konnte Tavish Davidson den stark spielenden Haßfurter Schlussmann Hetzel überwinden und zur erneuten 4:3 Führung treffen. Die Luchse waren nach diesem Treffer spielbestimmend und setzten die Haßfurter weiter unter Druck. Trotz einiger guten Chancen ging es mit einer knappen Führung in das letzte Drittel.

In den letzten 20 Minuten zeigten die Spieler der Luchse dann, was in ihnen steckt. 40 Sekunden nach Wiederanpfiff war es Jonas Manger, der auf Zuspiel von Tavish Davidson zur zwei Tore Führung traf. Die Luchse waren im letzten Drittel durchgängig spielbestimmend und schalteten die individuellen Fehler des ersten Drittels vollständig ab. Nach 8 weiteren gespielten Minuten durfte dann erneut Waldemar Ginder jubeln als er auf Zuspiel von Kapitän Niels Hilgenberg und Assistent Tobias Schwab zum 6:3 einnetzte. 4 Minuten später war es dann erneut die Kombi Schwab und Ginder, die sich das letzte Lauterbacher Tor des Abends erarbeiteten. Drei Minuten vor Schluss setzten dann aber noch die Hawks den Schlusspunkt, als sie erneut durch Sramek zum 7:4 Endstand trafen.

Für die Lauterbacher Luchse wird es jetzt nach zwei Siegen und einer Niederlage in den Testspielen ernst. Am 07.10. startet das Team beim ersten Pflichtspiel in der Regionalliga gegen die Eisadler aus Dortmund. Das erste Heimspiel findet dann eine Woche später am Freitag den 14.10. Um 20 Uhr gegen die Wiehl Penguins statt.

Tore

0:1 Sramek (Schmauser)

1:1 Schwab (Davidson, Hilgenberg, +1)

1:2 Sramek (Stach, Hora)

2:2 Ginter (Welser, Junker)

3:2 König (Welser, Junker)

3:3 Pribyl (Kretschmer)

4:3 Davidson (König, Junker, +1)

5:3 Manger (Davidson)

6:3 Ginter (Hilgenberg, Schwab)

7:3 Schwab (Ginter, Davidson)

7:4 Sramek (Hora, Stach)

Spieler Lauterbacher Luchse

Darian Sommerfeld, Sebastian Grunewald, Niels Hilgenberg, Stephan Andert, Tavish Davidson, David Weidlich, Pierre Wex, Dominic Gutjahr, Michael Kristic, Waldemar Ginder, Michael Kuhn, Fiete Lasar, Matyas Welser, Dave König, Mika Junker, Tobias Schwab, Jonas Manger, Daniel Knieling, Julian Grund

Spieler Haßfurt Hawks

Nicolas Hetzel, Daniel Hora, Lucas-Andreas Thebus, Philip Müller, Tomas Pribyl, Pascal Marx, Tobias Hertwich, Michael Stach, Jakub Sramek, Alexander Löffler, Noah Endres, Lukas Büchner, Christian Dietrich, Tiago Schmauser, Lukas Kretschmer

Strafen

Luchse Lauterbach: 2

Haßfurt Hawks: 8