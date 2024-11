Luchse feiern 11:2-Sieg gegen die EisbÃ¤ren Juniors Berlin

Lauterbach. (PM Luchse) Die Revanche der Luchse des EC Lauterbach ist mit einem beeindruckenden 11:2-Sieg gegen die Eisbären Juniors Berlin in der Eishockey-Regionalliga Ost...

Lauterbach. (PM Luchse) Die Revanche der Luchse des EC Lauterbach ist mit einem beeindruckenden 11:2-Sieg gegen die Eisbären Juniors Berlin in der Eishockey-Regionalliga Ost eindrucksvoll geglückt.

Nach der knappen 6:7-Niederlage im ersten Saisonspiel ließen die Lauterbacher diesmal nichts anbrennen und dominierten die Berliner Gäste in allen drei Dritteln. Vor 375 begeisterten Zuschauern spielten Schwab, Welser und Co. die Eisbären regelrecht an die Wand.

Bereits im ersten Drittel sicherten sich die Luchse mit einem Doppelschlag nach dem schnellen 1:1-Ausgleich die Führung. Kapitän Tobias Schwab traf auf Vorlage von Emanuel Grund zum 3:1, womit der Grundstein für den weiteren Spielverlauf gelegt war. Im Mitteldrittel schraubten die Luchse das Ergebnis auf 7:2, bevor sie im Schlussabschnitt mit vier weiteren Toren das Spiel endgültig zu einem Schaulaufen machten. Die Berliner fanden keine Antwort auf die druckvolle und variantenreiche Offensive der Luchse und hatten den entschlossenen Gastgebern nichts entgegenzusetzen.

Neben Torjäger Matyas Welser, der mit drei Treffern und vier Assists herausragte und das „Tor des Tages“ zum 6:2 erzielte, glänzten zahlreiche Spieler in der Torschützenliste. Auch Goalie Justin Fuß bewies sich als sicherer Rückhalt, unterstützt von einer starken Verteidigung. Das gesamte Team überzeugte mit einer geschlossenen Leistung, wobei sich gerade der Förderlizenzspieler Emre Yamak perfekt in das Team der Luchse eingliederte.

Luchse-Vorstand Jörg Hanstein freute sich nicht nur über das klare Ergebnis, sondern auch über den Anstieg der Zuschauerzahlen. Die Formkurve der Luchse zeigt klar nach oben, und sie werden nun voller Selbstvertrauen die kommenden Auswärtsspiele bestreiten. Am 23. November empfangen sie dann wieder zuhause den ESC Dresden – für weitere spannende Eishockey-Momente ist gesorgt.

