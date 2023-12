Luchse beschenken sich zu Weihnachten mit drei Punkten

Artikel anhören Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse haben sich selbst das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht und holten sich mit einem spannenden Spiel drei Punkte...

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse haben sich selbst das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht und holten sich mit einem spannenden Spiel drei Punkte gegen den ESC Dresden.

Das erste Aufeinandertreffen beider Teams versprach von Beginn an Spannung und wurde zu einem wahren Eishockey-Spektakel.

Die Luchse starteten vielversprechend in die Partie, als Michael Egan bereits nach fünf Minuten den ersten Treffer erzielte und seine Mannschaft in Führung brachte. Trotz dieses Erfolgs konnte das Team nicht seine gewohnte Leistung abrufen, da Dresden den Luchsen sein Tempo und Spiel aufdrückte. Dennoch gelang es den Vogelsbergern, durch Tilo Beutler und erneut Michael Egan bis zum Drittelende auf drei Tore zu erhöhen. Kurz vor der Pause konnte Dresden durch Barth den ersten Treffer des Abends verbuchen.

Das zweite Drittel entwickelte sich für die Luchse zu einem weniger erfreulichen Abschnitt. Offenbar mit dem Kopf schon beim Weihnachtsessen, präsentierten sich die Luchse nicht in Bestform. Dresden nutzte die Gelegenheit und erzielte in der 25. Minute durch Spieltrainer Jannik Eberth den Anschlusstreffer. Verteidiger Paul Becker konnte zwar den alten Abstand wieder herstellen, doch Dresden glich mit einem Doppelschlag durch Kleinwächter und Heinzel aus. Kapitän Matyas Welser sicherte den Luchsen jedoch kurz vor der Pause die 5:4 Führung.

Nach einer deutlichen Kabinenansprache von Trainer Skokan fanden die Luchse zurück ins Spiel. Im letzten Drittel zeigten sie, was in ihnen steckt. Michael Egan avancierte mit drei Treffern im letzten Abschnitt zum Matchwinner, während Fiete Lasar sich ebenfalls in die Torschützenliste eintrug. Die Defensive stand besser, und Torhüter Justin Fuß verhinderte trotz zweier Unterzahlsituationen weitere Treffer der Dresdner. Das Spiel endete schließlich mit einem überzeugenden 9:4-Sieg für die Luchse.

Besonders erfreulich war auch die Solidarität der Fans und der Schiedsrichter. Im Rahmen eines Spendenaufrufs zeigte die Gemeinschaft großzügige Unterstützung für die Familie Klein, die bei einem Brand ihr Haus und alle Dinge des täglichen Lebens verloren haben, sowohl in Form von Geld- als auch Sachspenden. Auch die Schiedsrichter beteiligten sich an dieser Aktion und spendeten einen Teil ihres Gehalts für die Familie Klein – eine beeindruckende Geste.

Die Lauterbacher Luchse gehen nun in die wohlverdienten Weihnachtsfeiertage. Am 30. Dezember um 18 Uhr steht dann das letzte Spiel des Jahres an, wenn die Adler Berlin zu Gast im Luchsbau sind. An diesem besonderen Tag wird auch der zweite Teddy Bear Toss der Lauterbacher Luchse stattfinden. Das Team freut sich auf zahlreiche Zuschauer und viele Plüschtiere, die den Weg in die Lauterbacher Eissportarena finden werden.

Bild: Luchse bedanken sich nach dem Spiel für die Unterstützung bei den jungen Luchsen

Bildquelle: Torsten Lang