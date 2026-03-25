Lucas Thaler sucht eine neue Herausforderung

Salzburg. (PM Red Bulls) Lucas Thaler verlässt den EC Red Bull Salzburg und möchte in seiner Profi-Karriere den nächsten Schritt machen.

Der 24-jährige Villacher kam 2021 nach Salzburg und hat sich im Profiteam der Red Bulls zu einem torgefährlichen Stürmer entwickelt.

Thaler wechselte im Januar 2021 aus der schwedischen U20-Liga (Mora IK) an die Red Bull Eishockey Akademie in Salzburg-Liefering und hat noch in derselben Saison bei den Profis debütiert. In den Folgejahren erarbeitete er sich einen fixen Platz im Salzburger Profiteam und bewies konstant sein Gespür für das Tore schießen. In den letzten drei Saisonen gehörte er immer zu den Top 5-Torschützen der Red Bulls. Für den Salzburger Eishockeyclub, mit dem er viermal Champion der win2day ICE Hockey League wurde, erzielte der Stürmer in insgesamt 237 Spielen 62 Tore und 59 Assists.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei Lucas Thaler für die gezeigten Leistungen und wünscht ihm privat wie beruflich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.