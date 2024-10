Lucas Thaler: â€žHaben trotzdem einen guten Job gemacht gegen diese Top-Mannschaftâ€œ – Red Bulls verlieren gegen Sparta Prag mit 1:2

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag in der Champions Hockey League zuhause gegen HC Sparta Prag mit 1:2. Die Red...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag in der Champions Hockey League zuhause gegen HC Sparta Prag mit 1:2.

Die Red Bulls hatten es über weite Strecken schwer gegen die kompakten Tschechen, die mit dem Sieg in die Playoff-Ränge der CHL geklettert sind. Im Moment bedeutet das Platz 6 für die Red Bulls im CHL Gesamtklassement nach der Regular Season. Die endgültige Platzierung steht erst morgen nach Beendigung des letzten Spieltages fest. Die ersten 16 Teams sind für die Playoffs qualifiziert. Die Salzburger hatten die K.O.-Runde bereits vor dem heutigen Spiel erreicht.

Spielbericht

Die Red Bulls bestimmten die ersten fünf Minuten und setzten mit mehreren guten Pässen in den Slot erste Achtungszeichen. Dann kamen auch die Tschechen in die Offensive und machten gleich viel Druck. Pavel Kausal traf nach einem 2 auf 0-Konter zum 1:0 der Gäste (8.), kurz darauf entschärfte Salzburgs Goalie Atte Tolvanen den allein heranstürmenden Tomas Hyka (11.). Nach weiteren Gäste-Chancen öffneten die Red Bulls das Spiel wieder und agierten auf Augenhöhe mit den Tschechen. Richtig zwingende Chancen hatten sie aber noch nicht, Andrew Rowes Schuss aus spitzen Winkel in Unterzahl (16.) per Rückhand war kein Problem für den Sparta-Goalie Josef Korenar. Nach ersten intensiven 20 Minuten nahmen die Gäste die 1:0-Führung mit leichtem Chancenplus mit in die Kabine.

Im zweiten Durchgang erspielten sich die Red Bulls nach einem guten Unterzahlspiel im Powerplay Möglichkeiten. Thomas Raffl direkt vorm Tor (23.), Benjamin Nissner im Nachschuss (24.). Dann aber nutzten die Gäste ein vierminütiges Überzahlspiel und erhöhten die Führung nach einem abgefälschten Flachschuss durch Miikka Salomäki neben die Stange auf 2:0 (27.). Die Salzburger intensivierten darauf die Vorwärtsbewegung noch einmal, taten sich aber auch bei einem weiteren Powerplay schwer vor dem gegnerischen Tor. Die Schlussphase des zweiten Abschnitts dominierten wieder die Tschechen, Atte Tolvanen vereitelte noch einige richtig gute Möglichkeiten der Gäste, die nach 40 Minuten mit 2:0 führten.

Wieder setzten sich die Hausherren zu Beginn des Schlussdrittel in der Offensivzone fest und behaupteten lange die Scheibe. Lediglich der letzte Zug zum Tor kam nur selten gefährlich. Das Momentum wechselte dann, auch die Tschechen verbrachten danach einige Minuten vor dem Salzburger Tor und ruhten sich nicht auf ihrem Vorsprung aus. Aber Salzburg kämpfte, wurde jetzt vor dem Tor immer gefährlicher. Bei einem starken Powerplay (ab 54.) fehlte nur das Schussglück bzw. machte der gute tschechische Goalie ganze Arbeit. Den Schuss von Lucas Thaler aus vollem Lauf musste er dann aber doch passieren lassen (57.). Jetzt brannte die Luft noch einmal vor dem tschechischen Tor, die Red Bulls witterten ihre Ausgleichschance. Aber Sparta Prag brachte den Sieg abgeklärt und mit kompakter Verteidigung durch und nahm aus Salzburg drei Punkte mit.

Statement Lucas Thaler „Wir sind schwer reingekommen. Auch im zweiten Drittel haben wir uns schwergetan und zu viele Strafen genommen. Wir sind drangeblieben, aber erst im Schlussdrittel richtig in Schwung gekommen. Ich glaube dennoch, dass wir gegen diese Top-Mannschaft einen guten Job gemacht haben. Und jetzt sind wir gespannt, wer unser Gegner im Achtelfinale wird.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – HC Sparta Prag 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Tore:

0:1 | 07:19 | Pavel Kousal

0:2 | 26:44 | Miikka Salomäki

1:2 | 56:27 | Lucas Thaler

Zuschauer: 2.180

CHL | Regular Season der Red Bulls

Fr, 06.09.24 | EC Red Bull Salzburg – Skellefteå AIK 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

So, 08.09.24 | EC Red Bull Salzburg – SønderjyskE Vojens 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Fr, 13.09.24 | Unia Oświęcim – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:0) OT

So, 15.09.24 | ZSC Lions – EC Red Bull Salzburg 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Di, 8.10.24 | Växjö Lakers – EC Red Bull Salzburg 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Di, 15.10.24 | EC Red Bull Salzburg – Sparta Prag 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

CHL | Modus

In der Regular Season spielen 24 Teams. Jedes Team hat sechs Spiele gegen sechs unterschiedliche Gegner, die per Los zugeteilt wurden. Damit hat jedes Team drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs unterschiedliche Gegner. Teams derselben Liga können in der Regular Season nicht aufeinandertreffen. Aus den Ergebnissen der Regular Season (3-Punkte-Wertung) ergibt sich ein Ranking über alle 24 Teams.

Die ersten 16 Teams sind für das Playoff-Achtelfinale qualifiziert, es spielt 1. gegen 16., 2. gegen 15. usw. Daraus ergibt sich in weiterer Folge der Playoff-Baum bis zum Finale. Die Playoff-Begegnungen werden mit Hin- und Rückspiel entschieden, bei Punktegleichheit ist die Gesamtanzahl der Tore (Aggregate Score) entscheidend. Lediglich das Finale wird in einem alles entscheidenden Spiel entschieden.