Lucas Hay und Timo Hegen verlÃ¤ngern beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Zwei weitere Verteidiger haben den Flößern die Zusage gegeben: Lucas Hay wird auch in der Saison 2023/24 für den ERC auflaufen und damit in seine dritte Spielzeit im Flößerdorf gehen.

Ausgebildet beim Altmeister EV Füssen, war der 21-jährige Verteidiger in der Saison 2020/21 im erweiterten Oberligakader des EVF, bevor er nach Lechbruck wechselte. Lucas gehört bei den Flößern zur Kategorie „Junge Wilde“ und hat sich in der Verteidigung der Lecher etabliert. Unsere Nummer 8 überzeugt durch intensive Defensivarbeit, gepaart mit viel Offensivpower.

Auch Timo Hegen wird weiterhin das ERC-Trikot tragen und in seine dritte Saison in Lechbruck gehen. Der 25-jährige Verteidiger erlernte das Eishockeyspielen beim ESV Kaufbeuren und kam über die Stationen Buchloe und Schongau im Jahr 2021 zum ERC. Verletzungsbedingt konnte er in der vergangenen Spielzeit nur zehn Spiele absolvieren und dennoch war er fast in jedem Spiel dabei und unterstützte seine Kameraden neben der Bande wo er konnte. Auch auf dem Eis ist unsere Nummer 87 ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der in der Defensive Ruhe und Stabilität ausstrahlt.

