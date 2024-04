Lucas Hay bleibt ein FlÃ¶ÃŸer

Lechbruck. (PM ERC) Eine weitere Verlängerung ist beim ERC fix: Mit Lucas Hay bleibt ein wichtiger Verteidiger mit Potenzial an Bord und geht mit...

Lechbruck. (PM ERC) Eine weitere Verlängerung ist beim ERC fix: Mit Lucas Hay bleibt ein wichtiger Verteidiger mit Potenzial an Bord und geht mit den Flößern in die Landesligasaison 2024/25.

Der 22-Jährige kam 2021 vom EV Füssen nach Lechbruck und ist seitdem ein fester Bestandteil in der Lecher Defensive. Technisch gut ausgebildet und mit einem starken Einsatzwillen ausgestattet, ist Lucas in der Verteidigung enorm wichtig für sein Team. Verletzungen bremsten ihn letzte Spielzeit etwas aus, so dass er „nur“ 15 Punktspiele absolvieren konnte, in denen er vier Tore und zwei Assists verbuchte.

„Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir in der kommenden Saison erfolgreicher sind als zuletzt“, blickt Lucas Hay motiviert in die Zukunft.