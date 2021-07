Lucas Engel kehrt vom Oberliga-Abenteuer zurÃ¼ck

Salzgitter. Neben den Neuzugängen, welche die TAG Salzgitter Icefighters zeitnah bekannt geben werden, gibt es auch einen Rückkehrer. Lucas Engel wird nach einer Spielzeit...

Salzgitter. Neben den Neuzugängen, welche die TAG Salzgitter Icefighters zeitnah bekannt geben werden, gibt es auch einen Rückkehrer.

Lucas Engel wird nach einer Spielzeit beim Oberligisten Herforder EV in Zukunft wieder am Salzgittersee über das Eis flitzen.

„Ist schon ein großer Unterschied“

Für den heute 26-jährigen war es bereits das zweite Mal, dass er den Schritt in Deutschlands dritthöchste Spielklasse wagte. Beim ersten Mal war er gerade einmal 18 Jahre alt und versuchte sich bei den Hannover Scorpions. „Für mich persönlich war das eine gute Saison. In der Oberliga gibt es ganz andere Abläufe, es ist sehr interessant, das alles mal zu erleben“, berichtet der Stürmer über die Spielzeit in Herford und fügt hinzu: „Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Das Spiel ist viel schneller – nicht unbedingt das Tempo, aber im Kopf wird schneller

entschieden. Wann spiele ich den Pass oder wann schieße ich. Dazu kommt natürlich noch, dass in der Oberliga einige Ex-Profis spielen, die aber immer noch was drauf haben!“

„Spiele gerne in Salzgitter“

Der Linksschütze kehrt nicht ohne Grund zurück in die Stahlstadt. Neben der Tatsache, dass sein Vertrag bei den Nordrhein-Westfalen nicht verlängert wurde, möchte sich der gelernte Tischler beruflich weiterbilden. „Das ist in der Oberliga nicht so einfach, weil du mehr Training und demnach weniger Zeit hast. Es ist ein anderer Alltag als in der Regionalliga“, so Engel.

Darüber hinaus fühlt sich der gebürtige Celler bei den Icefighters sehr wohl. „Salzgitter ist heimatnah. Ich habe die ganze Zeit über den Kontakt zum Team gehalten und spiele sehr gerne hier. Ich trage ebenso gerne das Icefighters-Trikot und gebe einhundert Prozent!“