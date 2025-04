Lucas DiBerardo hofft auf verletzungsfreie Saison

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat mittlerweile auch die erste Torhüterposition besetzen können.

Lucas DiBerardo hat seinen Vertrag beim Eishockey-Bayernligisten verlängert und will nächste Saison vor allem eines – von Verletzungen verschont bleiben.

Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger setzt volles Vertrauen in die Leistungsstärke des gebürtigen Mannheimers: „Durch die langwierige Verletzung im letzten Testspiel war es in der Vorsaison nicht einfach für ‚DiBi‘, aber diese ist nun komplett auskuriert und ich bin völlig überzeugt, dass wir noch sehr viel Freude mit ihm haben werden“.

DiBerardo kam zu Beginn der letzten Spielzeit von den Rostock Piranhas aus der Oberliga Nord nach Amberg. Insgesamt hatte er in der dritten Liga 269 Spiele absolviert und wurde unter anderem 2021 bei den Lindau Islanders zum besten Torhüter der Oberliga Süd gekürt. Für die kommende Saison hat er sich einiges vorgenommen: „Ich freue mich, ein weiteres Jahr in Amberg zu bleiben. Ich hatte mich sofort wohlgefühlt und schnell Anschluss gefunden. Die frühe Verletzung war nicht einfach für mich, doch ich blicke nach vorne und möchte in der nächsten Spielzeit mit dem ERSC und seinen tollen Fans angreifen – und diesmal verletzungsfrei bleiben“, so das Statement des 30-jährigen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV