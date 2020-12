Luca Tosto ist DEL2-FÃ¶rderspieler des Monats November

Neuss. (Bad Tölz. (PM DEL2) In der Saison 2020/2021 wurde die Rubrik „Förderspieler des Monats“ eingeführt. Für diese Auszeichnung konnte nun ein starker Partner...

Für diese Auszeichnung konnte nun ein starker Partner gewonnen werden: Die DFD Direktwerbung Fullservice Dialog GmbH unterstützt für diese Spielzeit die U21-Förderspieler-Wahl und Auszeichnung. CEO Andrea Wellhausen hat bereits das DEL2-Perspektiv-Camp im Jahre 2019 unterstützt. Das inhabergeführte Unternehmen DFD bietet professionelle Verkaufsförderung mit Services für Retail, Logistik und CRM seit über 25 Jahren. Professionalität, Qualitätskontrolle in Echtzeit und 24/7-Transparenz stehen bei DFD an erster Stelle.

In der DEL2 haben derzeit 37 Spieler einen U21-Fördervertrag – pro Club sind zwei gemäß Spielordnung Pflicht. In jedem Monat wird einer zum besten Förderspieler gekürt. In die Wertung fließen unter anderem Statistiken wie Eiszeiten, Punkte, Tore und auch die Verbesserung während einer Saison mit ein. Am Ende der Saison wird der „Förderspieler des Jahres“ geehrt.

Für den Monat November ist die Wahl auf Luca Tosto von den Tölzer Löwen gefallen. Der Stürmer lief bereits in der vergangenen Spielzeit für die Mannschaft aus Bad Tölz auf und erzielte in 48 Partien drei Tore. Diese Anzahl hat der gebürtige Bad Tölzer bereits im Monat November erreicht. Mit einer durchschnittlichen Eiszeit von 13:38 Minuten pro Partie sammelt der Angreifer weiter Spielpraxis. Tosto gilt als schneller Stürmer mit guten schlittschuhläuferischen Qualitäten.

Andrea Wellhausen, DFD Direktwerbung Fullservice Dialog GmbH, zur Zusammenarbeit mit der DEL2: „Seit Jahrzehnten unterstütze ich regional Vereine, DEL-Clubs, aber auch andere sozial ausgerichtete Projekte außerhalb des Sports. In punkto Förderung und Unterstützung ist Eishockey für mich immer im Fokus. Deshalb freue mich der DEL2 in dieser Sache, Förderung junger Spieler, als DFD GmbH mitzuwirken. Ich habe mit dem DEL2-Perspektivcamp – welches 2020 leider coronabedingt abgesagt werden musste – bereits ein erfolgreiches gemeinsames Projekt gestartet, welches ich organisatorisch durch zehn Jahre Erfahrung meiner Eishockeyschule (HCH) begleiten durfte. Ich finde es gut, dass die Liga einen weiteren Schritt unternimmt, um jungen Spielern die Motivation und Aufmerksamkeit zu geben, die sie sich verdient haben. Ich bin gespannt wer alles nominiert wird.“

Marius Riedel, DEL2-Verantwortlicher für Talent- und Standortentwicklung: „In dieser, gerade auch für junge Spieler, schwierigen Saison hat Luca Tosto es geschafft, von Beginn an gute Leistungen zu zeigen. Dies spiegelt sich nicht nur in seiner Punkteausbeute, sondern auch in der Eiszeit, die ihm Trainer Kevin Gaudet gibt, wieder. Daran sieht man, dass auch ein junger Spieler schon wichtige Rollen in einer DEL2-Mannschaft einnehmen kann. Herzlichen Glückwunsch an Luca für die Auszeichnung zum Förderspieler des Monats.“

Kevin Gaudet, Cheftrainer Tölzer Löwen: „Ich freue mich natürlich sehr für „Tosti.“ Es macht einem Trainer immer Spaß, die Entwicklung eines jungen Spielers zu sehen. In meiner Karriere hatte ich nicht oft so viele, junge talentierte Spieler in meinen Reihen. Ich war noch nicht in Mannheim, Berlin oder München, wo die besten Nachwuchsspieler Deutschlands herumlaufen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass „Tosti“ so einen großen Schritt im Vergleich zu letzter Saison gemacht hat. Er hat sich enorm verbessert, das ist natürlich super anzuschauen.“