Luca MÃ¼nzenberger nimmt am Development Camp 2022 der Edmonton Oilers teil

Edmonton. (PM Oilers) Die Edmonton Oilers haben Details für ihr Development Camp 2022 bekannt gegeben, darunter die Aufstellung.

Das Oilers Development Camp wird am Sonntag, den 10. Juli mit Medizin- und Fitnesstests am Rogers Place eröffnet. Alle Trainingssitzungen finden auf der Eisfläche der Downtown Community Arena (DCA) statt und das einwöchige Camp endet mit dem Billy Moores Cup am Donnerstag, den 14. Juli um 18:00 Uhr.

Nach zweijähriger Abwesenheit sind in diesem Jahr 37 Spieler im Kader (vier Torhüter, 12 Verteidiger und 21 Stürmer).

Insgesamt 16 Oilers-Draft-Picks, darunter Reid Schaefer (32. Gesamtrang), Torhüter Samuel Johnsson (158. Gesamtrang) und Joel Määttä (220. Gesamtrang), werden sich auf den Weg nach Edmonton machen.

Unter den 37 Spielern ist auch ein Deutscher: Luca Münzenberger.

Er wurde im vergangenen Jahr von den Oilers in Runde drei an Position 90 gezogen. Die vergangene Spielzeit absolvierte der Verteidiger an der Unversity of Vermont in der NCAA. Bundestrainer Toni Söderholm hatte den 19- jährigen im Frühjahr ebenfalls in Phase 1 der WM-Vorbereitung eingeladen. In Deutschland spielte Münzenberger nach seiner Jugendzeit in Solingen U-Bereich für die Kölner Junghaie. Nun soll der nächste Schritt in Angriff genommen werden.

Luca Münzenbergers Karriere in Zahlen