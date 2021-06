Luca Hauf bleibt Teil der Pinguine-Familie

Krefeld. (PM Pinguine) Luca Hauf wird weiterhin das schwarz-gelbe Trikot der Krefeld Pinguine tragen. Hauf erhält einen Zwei-jahresvertrag mit einer einjährigen Verlängerungs-Option. Der 17-jährige...

Krefeld. (PM Pinguine) Luca Hauf wird weiterhin das schwarz-gelbe Trikot der Krefeld Pinguine tragen.

Hauf erhält einen Zwei-jahresvertrag mit einer einjährigen Verlängerungs-Option. Der 17-jährige Stürmer gab in der abgelau-fenen Saison sein Debüt in der PENNY DEL gegen die Kölner Haie und stand auch für ein zweites Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse auf dem Eis.

In der Oberliga-Mannschaft des KEV 81 bewies Hauf mit 31 Punkten (14 Tore, 17 Vorlagen) in 37 Spielen bereits seine Klasse und wurde verdientermaßen zum Rookie des Jahres der Oberliga gewählt. Belohnt wurde diese Leistung mit einer Nominierung in den Kader der U18-WM in Kanada, wo er zusammen mit Torhüter Nikita Quapp den Krefelder Eisho-ckeystandort vertrat.

Geschäftsführer Sergey Saveljev: „Luca ist ein tolles Aushängeschild für das Krefelder Eishockey und seine positive Entwicklung das Resultat seiner harten Arbeit bei uns und zusammen mit dem KEV 81 in den letzten Jahren. Wir sind zuversichtlich, dass Luca zusammen mit dem Verein wachsen wird und wir gemeinsam den nächsten Schritt machen können. Zusammen mit den anderen Youngstern im Ka-der, kann er zu einem zentralen Teil unseres Spielerkerns werden.“

Auch lokal könnte Luca Hauf noch eine Ehrung erhalten, da er zusammen mit Alexander Blank für die „WZ Sportlerwahl“ in Krefeld nominiert ist, welche noch bis zum 27. Juni läuft. Abgestimmt werden kann unter www.wz-sportlerwahl.de.