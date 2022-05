Luca GlÃ¤ser wechselt zu Blue Devils Weiden

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Luca Gläser verlässt die Eispiraten Crimmitschau! Der 23-jährige Offensivmann schließt sich zur Saison 2022/23 den Blue Devils Weiden an und wechselt...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Luca Gläser verlässt die Eispiraten Crimmitschau!

Der 23-jährige Offensivmann schließt sich zur Saison 2022/23 den Blue Devils Weiden an und wechselt somit aus der DEL2 in die Oberliga Süd. Erst im vergangenen Sommer wurde der gebürtige Bad Schlemaer fest von den Fischtown Pinguins verpflichtet.

Gläser, der bereits im Nachwuchs des ETC Crimmitschau spielte und während seiner Zeit in Bremerhaven auch fünf Mal als Förderlizenzspieler für die Eispiraten auflief, kam in der vergangenen Serie unter Marian Bazany zu 48 Hauptrunden- und 3 Playoff-Spielen im Dress der Westsachsen. In dieser Zeit gelangen dem 23-Jährigen zehn eigene Treffer und weitere 14 Vorlagen.

Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei dem Offensivmann für sein Engagement im rot-weißen Trikot. Wir wünschen dir für die Zukunft nur das Beste, Luca!