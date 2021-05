Luca GlÃ¤ser: „Ich habe schon einen neuen Club“

Bremerhaven. (JR) Luca Gläser hat das Eishockey spielen in Schönheide und Crimmitschau gelernt. Über die Jungadler Mannheim gelang dem inzwischen 22jährigen Angreifer der Sprung...

Bremerhaven. (JR) Luca Gläser hat das Eishockey spielen in Schönheide und Crimmitschau gelernt.

Über die Jungadler Mannheim gelang dem inzwischen 22jährigen Angreifer der Sprung in die DEL2 zu den Bayreuth Tigers. Von dort ging es nach Bremerhaven. Nach zwei Spielzeiten bei den Norddeutschen muss er den Club nun wieder verlassen. Wir haben ihm ein paar Fragen zu ihm und seiner Zukunft gestellt.

Eishockey-Magazin (EM) / Jörg Reich (JR): Hallo Herr Gläser, vielen Dank, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen dürfen!

Die Spielzeit 2020/2021 ist für Sie und die Fischtown Pinguins Bremerhaven zu Ende. Der Club hat die Vorrunde auf Platz zwei der Nordgruppe abgeschlossen und ist im Viertelfinale knapp an den Grizzly Wolfsburg gescheitert. Glück und Pech liegen oft eng beieinander?

Luca Gläser: Ja das kann man so sagen, aber ich denke wir haben nicht unsere besten Spiele gezeigt und nicht über 60 Minuten unsere Leistung abgerufen.

E-M / JR: Sie haben bei den Fischtown Pinguins zwei Spielzeiten fast durchgehend in der vierten Reihe gespielt, die Eiszeit war meist doch eher gering. Wie ist Fazit zu den beiden Jahren in Bremerhaven? Konnten Sie sich weiterentwickeln?

Luca Gläser: Leider war die Eiszeit vor allem im ersten Jahr nicht wirklich viel, aber ich denke vor allem im zweiten Jahr habe ich viel dazu gelernt und mich auch weiterentwickelt.

E-M / JR: Sie waren bis zu dieser Saison ein U 23-Spieler und haben dafür gesorgt, dass die Norddeutschen diese Regelung erfüllen. Zur Saison 2021/2022 sind Sie nun ein Ü 23-Spieler. Dementsprechend haben Sie bei den Fischtown Pinguins keinen neuen Vertrag erhalten. Bremerhaven ist nicht unbedingt bekannt dafür, den Deutschen Nachwuchs zu fördern. Es war für Sie daher wohl absehbar, dass es so kommen wird?

Luca Gläser: Nicht unbedingt, aber wie es im Eishockey so ist, trennen sich irgendwann leider die Wege.

E-M / JR: Die Planung zur Saison 2021/2022 läuft auf Hochtouren. Wie ist die Situation bei Ihnen, haben Sie schon einen neuen Club für die kommende Saison oder sind Sie aktuell noch auf der Suche?

Luca Gläser: Ich habe schon einen neuen Club.

E-M / JR: Sie sind im Jahr 1998 geboren und waren wie schon erwähnt in der Saison 2020/2021 ein U 23-Spieler. Zur Saison 2021/2022 fallen Sie nicht mehr unter diese U 23-Spieler-Regel der DEL. Die Regularien sehen vor, dass die U 23-Stellen in der Saison 2021/2022 um eine erhöht wird, die Anzahl der Kontingentstellen gleichbleiben und die Stellen für Deutsche Ü 23-Spieler dadurch gekürzt werden. Da dürfte es für Sie wohl schwer werden, in der DEL einen neuen Club zu finden. Werden wir Sie nächste Saison eventuell in der DEL 2 spielen sehen?

Luca Gläser: Wird man sehen, wenn der neue Club meine Verpflichtung bekanntgeben wird. Wie gesagt ich habe bereits einen Vertrag für die neue Saison unterschrieben.

E-M / JR: Durch diese Erhöhung der U 23-Stellen wird es für deutsche Spieler über 23 Jahren erschwert, einen Vertrag in der DEL zu bekommen. Wie sehen Sie die Änderung dieser Regelung? Für junge deutsche Spieler knapp über 23 Jahren sicherlich nicht gerade vorteilhaft?

Luca Gläser: Ganz und gar nicht, aber so ist es und man muss sich damit abfinden.

E-M / JR: Mit der Gründung der Spielervereinigung SVE gibt es inzwischen einen Zusammenschluss der Spieler in Deutschland. Sind Sie auch Mitglied der SVE? Haben Sie die Hoffnung, dass die SVE zusammen mit den Clubs die Bedingungen für junge Ü 23-Spieler verbessern kann?

Luca Gläser: Ich denke das die SVE auf jeden Fall in den kommenden Jahren viel erreichen wird, vor allem für deutsche Ü23- Spieler.

E-M / JR: Eine Frage zum Abschluss. Werden wir Sie eventuell nächste Saison im Trikot ihres Jugendvereins Eispiraten Crimmitschau sehen?

Luca Gläser: Sobald die Vorstellung von meinem neuen Verein raus ist, wird man sehen, bei welchem Club ich nächste Saison spielen werde.

(Jörg Reich)