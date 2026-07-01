Luca Frigo geht in Bozen in seine 11. Saison

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass mit dem italienischen Nationalstürmer Luca Frigo eine Einigung über die Vertragsverlängerung für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Der 33-Jährige ist mittlerweile zu einem der Symbole des HCB der jüngeren Vergangenheit geworden und wird seine elfte aufeinanderfolgende Saison in Weiß-Rot bestreiten. Laut den Daten von Eliteprospects – mit dem nötigen Vorbehalt, da es vor den 2000er-Jahren große statistische Lücken gibt – liegt der Piemonteser mit seinen 591 Einsätzen für die Foxes bereits auf Platz acht der All-Time-Rangliste. Ihm fehlen nur noch vier Spiele auf den siebtplatzierten Marco Insam, sieben auf den sechstplatzierten Enrico Dorigatti und 58 auf Stefan Zisser, den nächstgelegenen Spieler der Top Five.

In der vergangenen Saison überschritt Frigo die Marke von 100 Toren im weiß-roten Trikot: Die einzigen italienischen „Nicht-Italos“, denen dies zuvor gelungen war, waren Martin Pavlu (mehr als 576), Lucio Topatigh (289), Roland Ramoser (202), Christian Timpone (mehr als 154), Marco Insam (154) und Alexander Egger (138). Für die Nummer 93 stehen insgesamt 236 Punkte (104 Tore und 132 Assists) sowie der Titelgewinn 2018 zu Buche: In der Saison 2025/26 erzielte Frigo bereits im vierten Jahr in Folge eine zweistellige Anzahl an Toren und beendete die Meisterschaft mit 10 Treffern und 9 Assists. Zudem durfte er das Trikot der italienischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen Milano Cortina 2026 tragen, wo ihm gegen Schweden ein historischer Treffer gelang, sowie bei der Top-Division-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Insgesamt kommt er bereits auf 188 Einsätze im Azzurri-Trikot, zwischen offiziellen Turnieren und internationalen Freundschaftsspielen.

„Mittlerweile habe ich die Zehn-Jahres-Marke in Bozen überschritten“, so Frigo. „Ich bin sehr glücklich und hochmotiviert, weiterhin Teil dieser wunderbaren Familie sein zu dürfen. Es wird eine Saison mit vielen Neuzugängen und vielen neuen Gesichtern, die den Wunsch und die Motivation haben werden, sich beim Bozner Publikum beliebt zu machen. Wir werden hart arbeiten, um bestens vorbereitet in die neue Saison zu starten, die mittlerweile vor der Tür steht. Es wird sicherlich eine spannende Meisterschaft: In den letzten Jahren haben wir eine zunehmende Ausgeglichenheit unter den Teams gesehen und mit dem Einstieg von Mailand bereiten wir uns auf ein weiteres italienisches Derby vor, das sowohl für die Fans als auch für uns Spieler auf dem Eis spektakulär sein wird.“

Die Karriere

Bevor Frigo 2016 in die EBEL/ICE Hockey League wechselte, spielte er für Valpellice sowie im Ausland, in den USA bei den Omaha Lancers und in Schweden bei Kallinge. Im Alter von 23 Jahren kam er nach Bozen und gewann 2018 mit den Foxes die Karl Nedwed Trophy. Dabei spielte er eine Hauptrolle, denn seine Tore entschieden sowohl die Halbfinalserie gegen Wien als auch die Finalserie gegen Salzburg. Seit Jahren zählt er zudem zu den Stützen der italienischen Nationalmannschaft, mit der er vier Top-Division-Weltmeisterschaften und fünf Weltmeisterschaften der Division IA bestritten hat.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Luca Frigo @ Elite Prospects

369 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro