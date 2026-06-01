Luca Erne verstärkt Linzer Offensive

Linz. (PM Black Wings) Die Linzer Mannschaft wird um eine vielversprechende Kraft in der Offensive erweitert.

Mit dem 22-jährigen Luca Erne holen sich die Steinbach Black Wings Linz für die anstehende Saison den nächsten rot-weiß-roten Stürmer aus Vorarlberg in die Stahlstadt.

Trotz seines jungen Alters konnte der gebürtige Lustenauer bereits einiges an Erfahrung sammeln. Nach seinen Anfängen in seiner Heimat zog es den gelernten Stürmer nach Kanada, wo er in Ontario für ein U18-Team aufs Eis ging und mit insgesamt 31 Scorerpunkten als siebtbester Torschütze galt. Dort entdeckte der Trainer außerdem sein Potenzial in der Defensive – eine Stärke, die Erne auch für die Oberösterreicher zu einem vielseitig einsetzbaren Spieler macht. In der Saison 2020/21 bestritt er seine ersten Einsätze in der Alps Hockey League in Feldkirch, ehe es ihn im darauffolgenden Jahr in die USA zog. In Kalifornien kam er in der Juniorenliga in 42 Grunddurchgangsspielen zum Einsatz und machte mit elf Treffern und 18 Assists auf sich aufmerksam.

Nach nur einer Saison kehrte er in seine Heimat zurück, feierte 2022 bei den Pioneers sein Bundesliga-Debüt und galt drei Jahre lang als fixer Bestandteil der Vorarlberger Mannschaft. In der vergangenen Saison absolvierte der Rechtsschütze 26 Spiele für die Villacher Adler, ehe er wieder an seinen ehemaligen Klub verlieen wurde. Zurück im Ländle konnte der 1,93 Meter große Stürmer in 14 Partien acht Punkte sammeln (fünf Tore und drei Vorlagen). Neben mittlerweile mehr als 150 Einsätzen in der win2day ICE Hockey League konnte sich Erne bereits in neun Spielen für das österreichische Nationalteam beweisen und erzielte während der WM-Vorbereitung im April 2026 in der Partie gegen Lettland seinen ersten Treffer im Nationalteam. Im Vorjahr durfte der Neo-Linzer außerdem in der Linz AG Eisarena gegen Tschechien erstmals „Heimluft“ schnuppern.

In der kommenden Spielzeit können die Stahlstädter auf den 22-Jährigen zählen, der die Rückennummer 22 tragen wird.

Hard Facts:

Name: Luca Erne

Position: Stürmer / Verteidiger

Rückennummer: 22

Nationalität: Österreich

Alter: 22 Jahre

Geburtstag: 26.01.2004

Größe: 193 cm

Gewicht: 97 kg

Schusshand: rechts

Letzter Verein: EC VSV / Pioneers Vorarlberg

Stimmen

Luca Erne: Das vergangene Jahr verlief für mich persönlich lange nicht nach Wunsch. Als ich nach Vorarlberg zurückgekehrt bin, ging es wieder bergauf und ich habe meine Freude am Spiel wiedergefunden. Ich bin sehr dankbar, dass ich nun die Chance in Linz bekomme, und kenne hier bereits einige Jungs vom Nationalteam. Die Stimmung hier war immer wie in einem Hexenkessel und als Gegner wolltest du irgendwie die ersten zehn Minuten überstehen, denn sonst hattest du fast keine Chance. Diese Kulisse nun als Heimmannschaft zu erleben, kann ich kaum erwarten. Ich scheue mich nicht vor Physis und einem körperlichen Spiel und mag neben dem Toreschießen auch harte Hits!

Head Coach Philipp Lukas Ich kenne Luca von der österreichischen Nationalmannschaft und er bringt ein sehr spannendes Gesamtpaket mit. Er ist gelernter Stürmer, hat mit seiner physischen Präsenz aber bereits mehrmals gezeigt, dass er auch in der Verteidigung aushelfen kann. Das verleiht unserem Spiel viele Möglichkeiten, sowohl in der Offensive als auch gegen die Scheibe. Mit seinen körperlichen Voraussetzungen, seinen bisherigen Erfahrungen und seinen erst 22 Jahren hat er viel Potenzial, das wir fördern möchten.

Kader Saison 2026/27 (Stand 1. Juni 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu, Travis Barron, Luka Maver

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier, Kyle Topping, Luca Erne