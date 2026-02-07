Luca Cereda wird neuer Head Coach der U20-Nationalmannschaft

ZÃ¼rich. (PM SIHF) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich, Luca Cereda als neuen Head Coach der U20-Nationalmannschaft der Herren bekanntzugeben.

Der 44-jÃ¤hrige Tessiner Ã¼bernimmt das Amt ab der Saison 2026/2027. Die SIHF und Cereda haben einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterzeichnet.

Luca Cereda begann seine Eishockeykarriere im Nachwuchs des HC AmbrÃ¬-Piotta und debÃ¼tierte 1998 im Alter von 17 Jahren in der Nationalliga A. Zwischen 2001 und 2004 sammelte er wertvolle internationale Erfahrung in der AHL bei den St. Johnâ€™s Maple Leafs, dem Farmteam der Toronto Maple Leafs. Nach seiner RÃ¼ckkehr in die Schweiz gewann er 2004 mit dem SC Bern den Schweizer Meistertitel, ehe er ab der Saison 2005/2006 nochmals fÃ¼r den HC AmbrÃ¬-Piotta auflief und 2007 seine Spielerkarriere beendete. Zudem vertrat er die Schweiz an den Weltmeisterschaften 2003 und 2004 mit der A-Nationalmannschaft.

Unmittelbar nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn schlug Cereda den Trainerweg ein. Ab 2008 war er als Assistenztrainer in der National League beim HC AmbrÃ¬-Piotta tÃ¤tig, ehe er 2010 das Amt des Head Coach der U20-Mannschaft seines Heimatclubs Ã¼bernahm. 2016 fÃ¼hrte er das Farmteam HC Biasca 3 Valli in die National League B und betreute die Mannschaft unter dem neuen Namen HCB Ticino Rockets auch in der darauffolgenden Saison.

Seit 2017 bis Oktober 2025 stand Cereda als Head Coach an der Bande des HC AmbrÃ¬-Piotta. Unter seiner FÃ¼hrung qualifizierten sich die BiancoblÃ¹ 2019 fÃ¼r die Playoffs sowie fÃ¼r die Champions Hockey League. Ein weiterer HÃ¶hepunkt folgte 2022 mit dem Gewinn des traditionsreichen Spengler Cups.

Â«Luca bringt ausgewiesene Kompetenz in der NachwuchsfÃ¶rderung sowie nationale und internationale Erfahrung mit, kann ein Team gut fÃ¼hren und Leistung konsequent einfordernÂ», sagt Lars Weibel, Director Sport bei der SIHF. Â«Wir sind Ã¼berzeugt, dass er die ideale Person ist, um unsere U20-Nationalmannschaft sportlich weiterzuentwickeln und die Spieler bestmÃ¶glich auf den Schritt in die A-Nationalmannschaft vorzubereiten. Wie schon bei Jan Cadieux als U20-Coach Ã¼blich, wird Cereda nach der Heim-WM auch als Assistent Teil der A-Nationalmannschaft sein. So gewÃ¤hrleisten wir KontinuitÃ¤t, DurchlÃ¤ssigkeit und eine enge Verzahnung aller Altersstufen.Â»

Der neue U20-Trainer Luca Cereda zeigt sich hoch motiviert: Â«ZunÃ¤chst einmal danke ich den Verantwortlichen fÃ¼r ihr Vertrauen. Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe bei der SIHF. FÃ¼r mich steht die Entwicklung der Spieler im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Staff wollen wir ihre individuellen StÃ¤rken gezielt weiterentwickeln und sie Schritt fÃ¼r Schritt auf die Anforderungen des internationalen Spitzenhockeys vorbereiten.Â»

Die Swiss Ice Hockey Federation heisst Luca Cereda herzlich willkommen und wÃ¼nscht ihm viel GlÃ¼ck und Erfolg!

