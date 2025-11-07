Rapperswil. (PM SCRJL) Luca Capaul bleibt bei den Lakers. Damit bleibt der Verteidiger bis mindestens 2028 beim SCRJ.

Der 26-jÃ¤hrige stiess 2023 zu den Lakers und steht mittlerweile in seiner dritten Saison mit dem SCRJ. Capaul hat seit Geburt eine starke Verbindung zur Region, denn er hat seine ersten Lebensjahre in Rapperswil-Jona verbracht, als sein Vater Marco Captain des SCRJ war. Â«Rappi ist mein Zuhause – ich fÃ¼hle mich enorm wohl hier und bin gerne Teil dieses Teams. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehenÂ», sagt Luca Capaul zur VerlÃ¤ngerung seines Vertrags bis und mit Saison 2027/28.

Sportchef Claudio Cadonau beschreibt den Verteidiger als Â«spielstark, gleichzeitig aber auch Ã¤usserst robust in den ZweikÃ¤mpfen, obwohl er weder der GrÃ¶sste noch der Schwerste ist. Zudem hat Luca in letzter Zeit einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht.Â» Mit der Unterschrift von Luca Capaul nimmt die Verteidigung des SCRJ fÃ¼r die kommende Saison ein immer konkreteres Gesicht an. Vor kurzem hat Daniil Ustinkov fÃ¼r zwei Jahre unterschrieben und mit Julius Honka, Fabian Maier, Igor Jelovac, Mauro Dufner und Benjamin Quinn haben fÃ¼nf Spieler weiterlaufende VertrÃ¤ge. Damit sind zum heutigen Zeitpunkt bereits sieben Verteidiger fÃ¼r die Saison 2026/27 unter Vertrag.

