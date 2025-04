Luca Auer und Niki Kraus verstÃ¤rken weiter den Sturm der Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich auf die weitergeführte Zusammenarbeit mit den Stürmern Luca Auer, dessen Vertrag verlängert wurde, und Niki Kraus, der noch einen laufenden Vertrag hat.

Die Red Bulls freuen sich auf die gemeinsame Zukunft mit beiden Stürmern und danken ihnen für die gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Saison.

Luca Auer im Aufwind

Der 20-jährige Salzburger hat in der letzten Spielzeit seine zweite komplette Saison mit dem Profiteam der Red Bulls gespielt und wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nun haben die Red Bulls den Vertrag mit ihm verlängert.

5 Tore und 6 Assists in 60 Spielen in der win2day ICE Hockey League. Damit hat Luca Auer nicht nur fast die komplette Saison durchgespielt – inklusive zehn Spiele in der Champions Hockey League hat der Oberdorfer nur ein Spiel im ICE Grunddurchgang verpasst –, sondern auch zwei Tore mehr als in der Vorsaison geschossen.

Der aus dem Salzburger Nachwuchs stammende und ab 2018 in der Red Bull Eishockey Akademie ausgebildete Spieler hat in der abgelaufenen Meistersaison besonders sein Körperspiel stark verbessert, womit er sich vermehrt in torgefährliche Situationen bringt und auch seine Mitspieler besser in Szene setzen kann. Gepaart mit seiner guten Stocktechnik und Schnelligkeit will Auer seine persönliche Entwicklung nun weiter vorantreiben und im Profiteam der Red Bulls weiter wachsen.

Niki Kraus freut sich auf seine zweite Saison mit den Red Bulls

Nach dem Wechsel im letzten Sommer von Klagenfurt nach Salzburg hat Niki Kraus mit den Red Bulls seinen insgesamt dritten Titel in der win2day ICE Hockey League geholt und freut sich bei laufendem Vertrag nun auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit.

Es kommt nicht oft vor, dass ein langgedienter Spieler vom Liga-Rivalen KAC zum EC Red Bull Salzburg wechselt. Bei Niki Kraus hat sich das voll ausgezahlt; der 28-jährige Stürmer kam hoch motiviert nach Salzburg und beendete nach neun Jahren in Klagenfurt seine erste Saison mit den Red Bulls gleich mit dem Titelgewinn. Nach den zwei Liga-Titeln mit dem KAC (2019 und 2021) war das sein dritter Erfolg in der pan-europäischen Profi-Liga.

Der athletische Spieler steht für aggressives Körperspiel und ist ein schneller Flügelstürmer, der auch seine Erfahrung voll ausspielt. Seine Kämpfermentalität ist ein wichtiger Baustein im Mannschaftsspiel der Red Bulls und zeigte sich in der letzten Saison auch darin, wie sich der gebürtige Wiener nach einer zweieinhalb Monate dauernden Verletzungspause zurück gekämpft hat. Dadurch konnte Kraus im Grunddurchgang nur 23 Spiele machen (2 Tore, 3 Assists), war in den Playoffs – u.a. mit einem weiteren Tor und 2 Vorlagen – wieder voll da und hat somit seinen Anteil am neuerlichen Salzburger Meistertitel.

