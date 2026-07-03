Luc Slivnik verstärkt den Sturm des EV Füssen

Füssen. (PM EVF) Jung, dynamisch, torgefährlich. Auch auf der ersten Kontingentstelle setzt der EVF auf viel Talent.

Mit dem 23 Jahre alten Luc Slivnik kommt ein slowenischer Nationalspieler aus Jesenice an den Kobelhang. Der Stürmer hat bislang einen vielversprechenden Werdegang genommen und soll nun seine Stärken in der Füssener Offensive einbringen. Luc war die letzten Jahre in der internationalen Alps Hockey League aktiv, wo er seine Punkteausbeute kontinuierlich steigern konnte. Mit seinem Tempo und seiner Stärke im Torabschluss soll er auch beim EVF eine wichtige Rolle einnehmen und den Angriff deutlich verstärken.

Luc Slivnik debütierte bereits mit 16 Jahren in der ersten Liga Sloweniens bei HKMK Bled. 2022 war er bester Torschütze der U19-Liga seines Landes und nahm als Auswahlspieler auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft der Division 1 teil. Es folgte der Wechsel nach Österreich, wo er zwei Jahre lang im Nachwuchsprojekt des Klagenfurter AC aktiv war. Die Mannschaft mit starken Talenten nahm an der Alps Hockey League teil, womit Luc hier bereits weitere Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln konnte.

2024 folgte der Wechsel zurück nach Slowenien, wo er in Jesenice als Stammspieler auch die nächsten beiden Spielzeiten an der AHL teilnahm. Hier machte er sich trotz seines Alters schnell einen Namen als torgefährlicher Stürmer und spielte sich auch in den Kreis der Nationalmannschaft. In der letzten Saison steigerte er seine Ausbeute auf 19 Tore in nur 28 Partien, womit er bester Schütze seines Teams war und auch in der Liga zu den treffsichersten Spielern gehörte.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Luc Slivnik holen wir einen jungen, aber bereits gut ausgebildeten Spieler als Import nach Füssen, von dem wir uns offensiv viel versprechen. Luc ist Rechtsschütze, ein guter Skater und bringt einen sehr guten Abschluss mit. Dazu kommt, dass er bereits für die slowenische Nationalmannschaft aufgelaufen ist und damit auch auf internationaler Ebene Erfahrung gesammelt hat. Er ist mit 23 Jahren noch in einem Alter, in dem er sich weiterentwickeln kann, bringt aber gleichzeitig schon genug Erfahrung und Qualität mit, um bei uns sofort Verantwortung zu übernehmen. Wir trauen Luc zu, dass er uns mit seinem Tempo, seinem Abschluss und seiner Qualität mit der Scheibe sofort weiterhilft. Gerade weil wir auf den Importstellen in der kommenden Saison viel ersetzen müssen, soll er bei uns eine wichtige offensive Rolle übernehmen. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für den EV Füssen gewinnen konnten.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Luc Slivnik @ Elite Prospects

389 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro