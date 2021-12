Luc Mansfeld verstÃ¤rkt die Defensive der Ice Aliens, VerÃ¤nderte Corona Regeln fÃ¼r 7 â€“ 15jÃ¤hrige SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen

Ratingen. (PM Ice Aliens) Schon am vergangenen Sonntag streifte Luc Mansfeld das Trikot der Ice Aliens über und war gegen die Dinslakener Kobras auf...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Schon am vergangenen Sonntag streifte Luc Mansfeld das Trikot der Ice Aliens über und war gegen die Dinslakener Kobras auf dem Eis.

Der 22jährige Verteidiger konnte über einen Kontakt aus den eigenen Reihen für die Ice Aliens gewonnen werden. Seine Eishockeykarriere begann im Nachwuchs der Düsseldorfer EG, in dem er alle Altersklassen bis zur DNL durchlief. Zur Saison 2919/ 2020 wechselte er zum Krefelder EV in die Oberliga. Schon zu dieser Zeit hatten die Ice Aliens Kontakt zu ihm, doch Luc entschied sich damals für die höhere Spielklasse. Nach zwei Spielzeiten musste er jedoch feststellen, dass sein Studium und die Oberliga immer schwieriger zu vereinbaren waren. Kurz entschlossen hängte er die Stiefel an den berühmten Nagel, bis die Ice Aliens noch einmal anklopften und ihn für sich gewinnen konnten. Luc zeigte gegen Dinslaken bereits, dass er eine Verstärkung für die Defensive ist, er trägt die Nummer 14.

Wie schon aus den letzten Ferien bekannt, gelten Schüler und Schülerinnen während der Winterferien nicht automatisch als getestet.

Auch wenn die aktuelle Verordnung erst ab dem 27.12.2021 einen Test vorschreibt, verlangen die Ice Aliens bereits ab dem Spiel gegen Neuss am 26.12.2021 einen tagesaktuellen Test dieser Altersgruppe.

Tickets für das Spiel gegen Neuss können bereits über das online-Portal der Ice Aliens erworben werden.