Lubos Velebny verstÃ¤rkt den ERC Lechbruck

Artikel anhören Lechbruck. (PM ERC) Wenige Tage vor Transferschluss vermelden die Flößer einen weiteren Neuzugang: Vom Bayernligisten EA Schongau wechselt Lubos Velebny zum ERC...

Artikel anhören Artikel anhören

Lechbruck. (PM ERC) Wenige Tage vor Transferschluss vermelden die Flößer einen weiteren Neuzugang: Vom Bayernligisten EA Schongau wechselt Lubos Velebny zum ERC Lechbruck.

Die Vita des deutsch-slowakischen Verteidigers spricht für sich: Bevor er in Schongau spielte, war er unter anderem für den EV Füssen, EC Bad Tölz, EC Peiting, ESV Kaufbeuren, die Dresdner Eislöwen, in der tschechischen Extraliga und in der US-amerikanischen OHL aktiv. In der DEL2 absolvierte er 43 Spiele, in der Oberliga 327 und konnte dabei 294 Scorerpunkte erzielen. Seine Erfahrung, Übersicht und die spezielle Schussstärke, soll der Verteidigung des ERC zusätzliche Stabilität geben. Lubos wird mit der Trikotnummer 82 für den ERC auf laufen.

Vorstand Manfred Sitter: „Auch mit Lubos bin ich seit einigen Jahren im Kontakt und jetzt hat es geklappt. Ein Spieler mit dieser Erfahrung und Qualität ist für jede Landesligamannschaft eine Topverstärkung. Seine berufliche Situation ist so, dass wir Abstriche akzeptieren müssen und er sicherlich nicht immer dabei sein kann. Aber ich bin der Meinung, dass jedes Training und jedes Spiel, bei dem er für und mit uns auf dem Eis steht, für uns einen Mehrwert hat.“

5281 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten