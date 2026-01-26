Lua Niehus hat sich einen festen Platz im Team der Iserlohn Roosters erarbeitet

Iserlohn. (MK) Mit ihren vier während der Saison getätigten Nachverpflichtungen haben die Iserlohn Roosters vier Glücksgriffe getätigt.

Der kurz vor dem Saisonstart verpflichtete Kyle Wood, Allrounder Lua Niehus, sowie die Stürmer Anthony Camara und Max Eisenmenger haben sich alle einen festen Platz im Team erarbeitet.

Als die Roosters Anfang Oktober die Verpflichtung von Lua Niehus bekanntgaben, war vielen Anhängern noch gar nicht klar, welche Rolle der 20- jährige einnehmen kann. Vom Ligarivalen Löwen Frankfurt holte ihn Sportchef Franz-David Fritzmeier an den Seilersee. Fritzmeier hatte Niehus schon während seiner Tätigkeit in Frankfurt von den Jungadlern Mannheim in die Mainmetropole gelotst. Bei den Hessen hatte Niehus in etwas mehr als zwei Spielzeiten 50 DEL-Partien bestritten und ein Tor und drei Beihilfen verbuchen können.

Frankfurt hatte in dieser Saison einen Fehlstart wie aus dem Lehrbuch hingelegt und Niehus fand kaum noch Berücksichtigung. So kam es Anfang Oktober zum Wechsel nach Iserlohn, der bislang für beide Seiten eine Win-win-Situation ist.

Anfangs auch im Sturm eingesetzt, hat sich Lua Niehus mittlerweile einen festen Platz in der Iserlohner Verteidigung erarbeitet. Momentan verteidigt er an der Seite von Abwehrschrank Kyle Wood.

Für Sportchef Franz-David Fritzmeier ist Niehus ein großer Gewinn, weil er als U23-Spieler einen festen Platz im Team eingenommen hat und darüber hinaus auch variabel einsetzbar ist.

Der 20- jährige Utzenstorfer verfügt als gebürtiger Schweizer über die Doppelstaatsbürgerschaft und hat Stationen im Schweizerischen- und deutschen Nachwuchs durchlaufen.

Einzig der erste DEL-Treffer für Iserlohn fehlt ihm noch. „Ja es wird Zeit“, gibt Niehus verschmitzt zu. Ein paar Gelegenheiten bieten sich dazu ja in dieser Saison noch.

Eishockey-Magazin traf den sympathischen Allrounder nach der Partie gegen Straubing und sprach mit ihm über seinen bisherigen Werdegang und die aktuelle Saison in Iserlohn.





