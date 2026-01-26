Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Lua Niehus hat sich einen festen Platz im Team der Iserlohn Roosters erarbeitet
! +Hintergrund / InterviewsIserlohn Roosters

Lua Niehus hat sich einen festen Platz im Team der Iserlohn Roosters erarbeitet

26. Januar 20261 Mins read127
Share
Lua Niehus - © by Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
Share

Iserlohn. (MK) Mit ihren vier während der Saison getätigten Nachverpflichtungen haben die Iserlohn Roosters vier Glücksgriffe getätigt.

Der kurz vor dem Saisonstart verpflichtete Kyle Wood, Allrounder Lua Niehus, sowie die Stürmer Anthony Camara und Max Eisenmenger haben sich alle einen festen Platz im Team erarbeitet.

Als die Roosters Anfang Oktober die Verpflichtung von Lua Niehus bekanntgaben, war vielen Anhängern noch gar nicht klar, welche Rolle der 20- jährige einnehmen kann. Vom Ligarivalen Löwen Frankfurt holte ihn Sportchef Franz-David Fritzmeier an den Seilersee. Fritzmeier hatte Niehus schon während seiner Tätigkeit in Frankfurt von den Jungadlern Mannheim in die Mainmetropole gelotst. Bei den Hessen hatte Niehus in etwas mehr als zwei Spielzeiten 50 DEL-Partien bestritten und ein Tor und drei Beihilfen verbuchen können.

Frankfurt hatte in dieser Saison einen Fehlstart wie aus dem Lehrbuch hingelegt und Niehus fand kaum noch Berücksichtigung. So kam es Anfang Oktober zum Wechsel nach Iserlohn, der bislang für beide Seiten eine Win-win-Situation ist.

Anfangs auch im Sturm eingesetzt, hat sich Lua Niehus mittlerweile einen festen Platz in der Iserlohner Verteidigung erarbeitet. Momentan verteidigt er an der Seite von Abwehrschrank Kyle Wood.

Für Sportchef Franz-David Fritzmeier ist Niehus ein großer Gewinn, weil er als U23-Spieler einen festen Platz im Team eingenommen hat und darüber hinaus auch variabel einsetzbar ist.

Der 20- jährige Utzenstorfer verfügt als gebürtiger Schweizer über die Doppelstaatsbürgerschaft und hat Stationen im Schweizerischen- und deutschen Nachwuchs durchlaufen.

Einzig der erste DEL-Treffer für Iserlohn fehlt ihm noch. „Ja es wird Zeit“, gibt Niehus verschmitzt zu. Ein paar Gelegenheiten bieten sich dazu ja in dieser Saison noch.

Eishockey-Magazin traf den sympathischen Allrounder nach der Partie gegen Straubing und sprach mit ihm über seinen bisherigen Werdegang und die aktuelle Saison in Iserlohn.


Fotostrecke Lua Niehus

Düsseldorfer EG – Blue Devils Weiden (20.01.2026)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

375
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Strahlmeiers historisches Torwart-Tor: "Ich habe mir nicht wirklich was dabei gedacht - einfach geschossen!"

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Grizzlys WolfsburgHintergrund / Interviews

Strahlmeiers historisches Torwart-Tor: „Ich habe mir nicht wirklich was dabei gedacht – einfach geschossen!“

Bonn. (PM MagentaSport) Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte...

By26. Januar 2026
! +DEB-TeamNHLOlympia

Olympia 2026: Wird Leon Draisaitl sogar Fahnenträger für Team Deutschland?

München. (PM DEB) Am heutigen Montag hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)...

By26. Januar 2026
! +win2 day Ice Hockey League

ICEHL: Ein gutes Drittel ist zu wenig für die Haie / Siege für Capitals und Red Bulls

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI unterliegt Linz mit 2:3. Die Haie brauchen...

By26. Januar 2026
! +DEL

Haie werden nun als alleiniger Rekordhalter gejagt: „Werden jeden Abend getestet“, Schütz entscheidet „geiles Eishockeyspiel“, Wackel-Berliner: „Müssen zurück in die Spur kommen“

Bonn. (PM MagentaSport) Die 100 Punkte in der Hauptrunde schon geknackt, 16....

By25. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten