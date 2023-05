Louis Robin kehrt aus Nordamerika zum EV Zug zurÃ¼ck

Zug. (PM EVZ) Nach zwei Saisons in Nordamerika kehrt der 20-jährige Stürmer Louis Robin auf die kommende Saison hin mit einem Einjahresvertrag zum EVZ...

Zug. (PM EVZ) Nach zwei Saisons in Nordamerika kehrt der 20-jährige Stürmer Louis Robin auf die kommende Saison hin mit einem Einjahresvertrag zum EVZ zurück.

Louis Robin stammt ursprünglich aus der Westschweiz und wurde im Nachwuchs des Lausanne HC gross. 2018 wechselte der Rechtsschütze in die Nachwuchsabteilung des EVZ und absolvierte insgesamt drei Saisons für die U17-Elit und die U20-Elit. Mit der U20-Elit konnte er in der Saison 2020/21 als Topscorer den Schweizer Meistertitel feiern. 2021 zog es Robin zu den Rimouski Océanic in die kanadische Juniorenliga QMJHL. Im Jahr darauf wechselte er innerhalb der Liga zu den Shawinigan Cataractes, kurz nach Saisonbeginn wurde der 176 cm grosse und 71 kg schwere Stürmer zu den Val-d’Or Foreurs getradet. In den zwei Jahren in Übersee gelangen ihm in insgesamt 105 Spielen 29 Tore und 49 Assists. An der U20-Weltmeisterschaft im letzten Jahr erzielte er in fünf Spielen zwei Tore und einen Assist.

«Louis hat sich in den zwei Jahren in Nordamerika sehr gut weiterentwickelt. Wir haben seine Entwicklung verfolgt und sind überzeugt, dass er bereit ist für den nächsten Schritt», sagt General Manager Reto Kläy. «Wir freuen uns sehr über seine Rückkehr nach Zug!».

