Louis Brune verlängert bei den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Jetzt ist es fix: Stürmer Louis Brune hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Eispiraten Crimmitschau tragen – ein weiteres Zeichen in Richtung Kontinuität und Entwicklung des Kaders von Cheftrainer Jussi Tuores.

Der 25-jährige Angreifer war erst vor der laufenden Spielzeit von den Kassel Huskies nach Crimmitschau gewechselt und konnte auf Anhieb überzeugen. Trotz seines noch jungen Alters bringt Brune bereits die Erfahrung aus weit über 300 Profi-Spielen mit. In seiner Premierensaison bei den Eispiraten spielte er zudem die punktbeste Spielzeit seiner bisherigen Karriere: In 48 Partien erzielte der Power-Forward 14 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.

Mit viel Energie auf dem Eis und seiner mannschaftsdienlichen Art entwickelte sich Brune schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Teams von Cheftrainer Jussi Tuores. Gleichzeitig gilt der sympathische Offensivspieler als Spieler, der sich stark mit dem Standort identifiziert und auch bei den Fans große Anerkennung genießt. In der kommenden Saison soll Brune sein vorhandenes Potenzial weiter ausschöpfen und insbesondere im Offensivbereich den nächsten Schritt machen.

Louis Brune selbst nennt vor allem das Umfeld als entscheidenden Faktor für seine Verlängerung: „Meine Beweggründe waren in erster Linie das Team und der Trainer. Für jeden, der hier gespielt hat, ist es einfach – die Gruppe war unglaublich. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und großes Vertrauen. Die Arbeit ist dank der Organisation der Eispiraten sehr angenehm, weil jeder bemüht ist, alles so einfach wie möglich zu gestalten. Ich sehe hier sehr gute Chancen, noch eine Schippe draufzulegen. Wir wollen definitiv die Top-6 der Liga attackieren.“

„Louis hat noch mehr Potenzial und wir sind uns darüber einig geworden, dies in der nächsten Saison zu zeigen. Wir werden Louis auf diesem Weg weiter unterstützen, um letztendlich unser gesamtes Team besser zu machen“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich

Abwehr: Mirko Sacher, Adam McCormick (AL), Ole Olleff, Felix Thomas

Angriff: Dominic Walsh, Dylan Wruck, Louis Brune, Sebastian Streu, Tim Lutz, Leon Neiger