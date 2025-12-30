Louis Anders verletzt – Saisonaus für Stürmer der Lausitzer Füchse

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Der 24-jährige Stürmer Louis Anders wird den Lausitzer Füchsen in der laufenden DEL2-Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Nach einer erneuten Verletzung muss der Angreifer seine Spielzeit vorzeitig beenden.

Anders hatte bereits im November aufgrund einer Oberkörperverletzung pausieren müssen und feierte am 5. Dezember sein Comeback auf dem Eis. Nach lediglich fünf Einsätzen für die Füchse kam es jedoch in der Partie vom 19. Dezember zu einem Rückschlag, bei dem die Verletzung erneut aufbrach. Intensive medizinische Untersuchungen ergaben nun, dass ein weiterer Einsatz in dieser Saison nicht möglich ist.

Louis Anders absolvierte bislang seine vierte Spielzeit im Trikot der Lausitzer Füchse und stand in 177 Partien im Line Up des Teams. In der Offensive überzeugte er stets durch hohen Einsatz, Kampfgeist und mannschaftsdienliches Spiel und leistete damit einen wichtigen Beitrag zu den bisherigen Erfolgen des Teams.

Der gesamte Club wünscht Louis Anders einen guten Heilungsverlauf sowie eine schnelle und vollständige Genesung.

