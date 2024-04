Lorenzo Valenti gehts in seine fÃ¼nfte Rocket-Saison

Limburg. (PM EGCDL) Der 23-jährige Verteidiger wird auch in der kommenden Saison für die EG Diez-Limburg auf dem Eis stehen und den Rockets weiterhin...

Limburg. (PM EGCDL) Der 23-jährige Verteidiger wird auch in der kommenden Saison für die EG Diez-Limburg auf dem Eis stehen und den Rockets weiterhin Stabilität in der Abwehr verleihen.

Der 1,80 m und 80 kg schwere Valenti wies vergangene Saison mit +35 die zweitbeste Plus/Minus – Statistik im Team auf und konnte, wie auch in den Spielzeiten zuvor, kontinuierlich seine Leistung nicht nur halten, sondern stetig steigern.

Lorenzo wuchs in Diez vom jungen Nachwuchsspieler der Kaufbeurer U20 zum gestandenen Verteidiger heran, und hat mittlerweile bereits 175 Spiele für die Rockets absolviert und dabei 49 Punkte (10 Tore + 39 Assists) erzielt. Zu seinen besonderen Stärken zählt der bei Fans beliebte Hip-Check, der von „Lore“ immer wieder fair eingesetzt wird.

„Das Umfeld in Diez passt für mich super und ich fühle mich hier in meiner mittlerweile zweiten Heimat sehr wohl“, führt Valenti aus. „Ich habe meine Ausbildung im Januar erfolgreich beendet und bin bei einem unserer Sponsoren fest angestellt. Unsere erste Saison in der BeNe League war schon ganz in Ordnung, in der kommende Runde möchte ich aber mit der Mannschaft definitiv mehr erreichen.“

„Lorenzo gehört mittlerweile seit vier Jahren zum festen Stamm der Rockets und geht nun in die fünfte Saison mit uns“, freut sich der Sportliche Leiter Arno Lörsch über die Vertragsverlängerung. „Er hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und gehörte auch in der abgelaufenen Saison zu den Top-Verteidigern unserer Mannschaft. Bemerkenswert ist diese Entwicklung auch deswegen, weil er es geschafft hat, eine fundierte berufliche Grundlage in Verbindung mit dem Eishockeysport zu schaffen. Ob bei 5 gegen 5 oder in Unter- und Überzahl, Lore ist in allen Situationen ein zuverlässiger und konsequenter Spieler. Zudem hat er seinen Score in den letzten Jahren immer wieder verbessert und profitiert von seinem guten Schuss und seiner körperlichen Stabilität. Als bescheidener, aber auf dem Eis kompromissloser Teamplayer ist er das klassische Beispiel einer hervorragenden Entwicklung auf und abseits des Eises.“

Mit Lorenzo Valenti ist es den Verantwortlichen gelungen ein Nachwuchstalent nicht nur erfolgreich zu fördern, sondern auch über einen langen Zeitraum zu binden.

Bisher veröffentlicher Kader der Saison 2024/25

Tor:

Verteidigung: Alexander Seifert, Jannis Lachmann, Emre Yamak, Lorenzo Valenti

Sturm: Paul König, Artjom Piskowazkow