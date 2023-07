Lorenz Funk unterstützt ab sofort das Sports Department der Red Bulls

München. (PM Red Bulls) Red Bull München erweitert sein Kompetenzteam rund um seine Profimannschaft. Ab sofort verstärkt Lorenz Funk den deutschen Eishockeymeister als „Sport...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München erweitert sein Kompetenzteam rund um seine Profimannschaft.

Ab sofort verstärkt Lorenz Funk den deutschen Eishockeymeister als „Sport Specialist“.

Funk wird in seiner neuen Rolle als Bindeglied zwischen dem Sport-Management und der Mannschaft fungieren. Sein Arbeitsbereich umfasst unter anderem das Scouting, die Planung und Organisation von Sport-Maßnahmen sowie administrative Aufgaben. Der 54-jährige Bad Tölzer berichtet direkt an den Managing Director Sports Red Bull Eishockey, Christian Winkler.

„Mit ‚Lenz‘ konnten wir einen Mann für unsere Organisation gewinnen, der praktisch alle Facetten des deutschen Eishockeys miterlebt und kennengelernt hat. Der Name Funk steht für Qualität und Zuverlässigkeit“, erklärt Winkler.

Der ehemalige Nationalspieler war als aktiver Profi unter anderem 15 Jahre in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv und hat mit der DEG 1993 und 1996 den Meistertitel gewonnen. Nach seiner Spielerkarriere hat er unter anderem als Geschäftsführer und sportlicher Leiter bei den Nürnberg IceTigers gearbeitet, bekleidete das Amt des Disziplinarausschuss-Vorsitzenden und Leiter des Departments of Player Safety der Deutschen Eishockey Liga und war hauptverantwortlicher Ansprechpartner der Winter Games in Nürnberg, Dresden und Düsseldorf.

4151 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.