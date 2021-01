Anzeige Es war einer, wenn nicht sogar der Hit schlechthin in der Wendezeit. David Hasselhoffs Hit „Looking for Freedom“ war ein Synonym für die...

Es war einer, wenn nicht sogar der Hit schlechthin in der Wendezeit. David Hasselhoffs Hit „Looking for Freedom“ war ein Synonym für die Wendezeit in Deutschland und stand für den Mauerfall, wie kaum ein zweiter Song. Er war dem Schauspieler und Sänger wie auf den Leib geschrieben. Looking for Freedom hielt sich 25 Wochen in den Charts und schaffte es bis auf Platz 1. Auch in der Schweiz war es der erfolgreichste Song von David Hasselhoff. Hier stand er ebenfalls ganz oben in den Charts 1 und war 32 Wochen in den Charts.

Zuvor war David Hasselhoff durch die TV-Serie Knight Rider bekannt geworden. Die Serie wurde in 90 Episoden zwischen 192 – 1986 produziert. Hasselhoff jagte als Michael Knight mit seinem für damalige Zeiten extrem technisch ausgestatteten Auto K.I.T.T. Verbrecher. Heute würde man wohl von einem Fahrzeug mit hochgezüchteter künstlicher Intelligenz sprechen.

Auch nach dem Ende von Knight Rider bleib Hasselhoff in Deutschland ein populärer Schauspieler und gern gesehener Gast in TV Shows und Talkshows.

Das Motto Looking for Freedom ist Hasselhoff bis heute treu geblieben. Die Freiheit liebt er über alles und so passt es wie die Faust aufs Auge, dass er sich für Wheelz Casino engagiert. Es handelt sich hierbei um eine der beliebtesten Casino- und Spieleplattformen. Immortal Romance, The Dog House, Jammin´Jars, Deadwood und Ramses Book gehören dort zu den beliebtesten Games.

Für Neukunden ist der Einstieg auf dieser Plattform extrem lukrativ, denn man bekommt zusätzlich zum Einzahlungsbonus 100 Freispiele über einen Zeitraum von 10 Tagen – jeweils 10 Freispiele pro Tag. Jeder Satz von 10 Freispielen wird für einen beliebten Videoslot vergeben, der bei Wheelz erhältlich ist und von einem der führenden Spielanbieter entwickelt wurde. Bei einer Registrierung erhält man 20 Freispiele ohne Einzahlung.

Apropos Zahlung. Die Teilnehmer*innen erhalten verschiedene Möglichkeiten als Zahlungsmethode. Angefangen von Klarna, Online überweisen, CashtoCode, Skrill oder Paysafe Card stehen verschiedene Anbieter zur Auswahl. Sicherheit steht hierbei selbstverständlich an oberster Stelle.

Zum Thema Casino gab es schon viele Untersuchungen. Casino ist schließlich nicht gleich Casino. Was ist für den Nutzer wichtig? Für die meisten User ist es wichtig, dass sie möglichst schnell zum Spiel finden. Durch den kurzen, mühelosen Anmeldeprozess sollte findet kein allzu langes Registrierung Procedere statt und doch werden alle wichtigen Daten erfasst. Ebenso sollte ein Gewinn möglichst auf kurzen Weg ausgeschüttet werden, so dass nicht noch an anderer Stelle mit dem Geldgewinn gearbeitet wird. Die zu spielenden Levels sollten so angelegt sein, dass sie für jeden Spieler mit entsprechender Stärke eine Herausforderung darstellen, aber auch keine zu hohe Hürde darstellen. Der Kundendienst des Anbieters sollte möglichst lang erreichbar sein. Damit wären schon mal die Grundvoraussetzungen geschaffen, um den Spielern eine schnelle und doch umfangreiche Registrierung zu ermöglichen. Bei Wheelz wurde genau das beachtet, damit ein großes Spielvergnügen mit einem einfachen Handling und dem größtmöglichen Sicherheitsstandard in Einklang stehen.

Es geht den Machern von Wheelz darum den Nutzern eine entsprechende Zuverlässigkeit und Seriosität zu gewährleisten. Vertrauen spielt bei den Online Casinos immer eine große Rolle. Nicht zuletzt auch deshalb, und da kommen wir auf den Anfang zurück, hat sich David Hasselhoff für genau diese Plattform entschieden.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

