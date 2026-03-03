„Lolle“ verlängert! Routinier bleibt ein weiteres Jahr in Kassel

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies geben die weitere Zusammenarbeit mit Stürmer Laurin Braun bekannt.

Der 35-Jährige war zur aktuellen Spielzeit aus Düsseldorf an die Fulda gewechselt.

Braun wurde am 18. Februar 1991 in Lampertheim geboren. Seine Karriere begann er bei den Eisbären Berlin. Nach einem einjährigen Abstecher zu den Jungadlern Mannheim setzte er seinen Weg bei den Eisbären fort und debütierte in der Saison 2008/2009 für Berlin in der DEL. Insgesamt neun Jahre schnürte der Flügelstürmer die Schlittschuhe für den Hauptstadt-Club. Dort gewann er 2010 die European Trophy und zwischen 2011 und 2013 den Titel-Hattrick.

Von 2017 bis 2019 trug Braun das Trikot des ERC Ingolstadt. Anschließend ging er drei Jahre für die Krefeld Pinguine auf das Eis. Ab 2022 spielte er für die Grizzlys Wolfsburg. Im Dezember 2024 absolvierte Braun in Wolfsburg sein 700. DEL-Spiel. Wenige Wochen später wechselte der Angreifer zur Düsseldorfer EG.

Braun trug bei mehreren Junioren-Turnieren den Bundesadler auf der Brust und lief 22-mal für die deutsche A-Nationalmannschaft auf.

Nach 721 DEL-Spielen (266 Punkte, 105 Tore) entschied er sich 2024 für den Wechsel nach Nordhessen. Bei den Schlittenhunden verbuchte der erfahrene Stürmer 26 Punkte (7 Tore) in 43 Spielen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Lolle“ bringt seine enorme Erfahrung und spielerische Qualität sehr gut in unsere Mannschaft ein. Mit seiner positiven Mentalität bereichert er die Kabine und dient unseren jungen Spielern als Vorbild in Sachen Professionalität, Mindset und Einsatz. Er ist ein fordernder Gegenspieler und bringt mit seiner Laufbereitschaft und der Kämpfermentalität elementare Huskies Tugenden auf das Eis. Wir freuen uns sehr, dass er bleibt!

Laurin Braun: „Ich freue mich sehr auf mein zweites Jahr bei den Huskies. Von Tag eins an haben meine Familie und ich uns hier in Kassel rundum wohlgefühlt. Unser Team ist fantastisch – sowohl sportlich als auch menschlich. Mit der großen Unterstützung unserer Fans starten wir nun in die entscheidende Phase der Saison und werden alles geben, um gemeinsam erfolgreich zu sein.“