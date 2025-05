Lois Spitzner verstÃ¤rkt WÃ¶lfe-Offensive

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe können erneut Vollzug melden und den nächsten Neuzugang in der Offensive präsentieren. Lois Spitzner, Linksschütze, der sowohl Außenstürmer als auch Center spielen kann, geht künftig für die Wölfe auf Tore- und Punktejagd.

Vergangene Stationen

Zuletzt war der 27-Jährige beim Ligakonkurrenten, dem ECDC Memmingen Indians aktiv, der sich vor den Playoffs im Februar mit dem Stürmer verstärkt hatte. Lois Spitzners Eishockey-Vita kann sich sehen lassen. Beachtliche 288 DEL2-Spiele hat der in Chemnitz geborene Angreifer bereits vorzuweisen. Die meisten Spiele bestritt er hiervon im Trikot der Kassel Huskies, für die er insgesamt fünf Jahre auf dem Eis stand und hier seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte. In 253 Spielen markierte er 127 Punkte. Die abgelaufene Saison verbrachte er, bis zu seinem Wechsel nach Memmingen, beim Rivalen Eispiraten Crimmitschau, für welche Lois Spitzner insgesamt 35 Spiele absolvierte. Über die Stationen in der Jugend, wo er zwischen der U16 bis U19 durchgehend für die Eisbären Juniors Berlin auf dem Eis stand, führten ihn seine zwei Jahre in der Oberliga Nord, wo er beim Herner EV seine Scoringqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte (103 Spiele, 83 Punkte) letztlich zum Top Team der DEL2 nach Kassel.

Der Kontakt zu den Selber Wölfen wurde über seinen Spielerberater hergestellt. Bereits nach den ersten Gesprächen war für Lois Spitzner schnell klar, dass er künftig für das Rudel auflaufen möchte.

Beide Seiten wollen einen Neustart

Zwischen beiden Seiten gab es auch gewisse Parallelen wie Geschäftsführer Sven Gerike verlauten ließ.

„Lois Spitzner gehörte eine Zeit lang zu den besseren deutschen Akteuren in der zweiten Liga und hätte auch dort das Potential gehabt, eine echte Verstärkung für unser Rudel zu sein. Dass es jetzt in der Oberliga auch klappt, ist umso besser.

Seine letzte Saison ist nicht so gelaufen wie gehofft und vielleicht passt das dann genau deshalb zu unserer Situation. Wir wollen genauso wie auch er, den Reset-Knopf drücken und dies wird uns gemeinsam sicherlich gelingen. Wir freuen uns über seine Entscheidung und auf die Zusammenarbeit.“

Angesprochen auf ein besonderes Spiel oder Erlebnis, welches ihm in Erinnerung geblieben ist aus vergangenen Spielen gegen die Selber Wölfe, fiel Lois Spitzner hier ein Heimspiel der Huskies gegen unsere Wölfe ein.

Seit Jahren guter Kontakt mit Michel Weidekamp

„Michel Weidekamp und ich kennen uns seit unserer gemeinsamen Zeit in Herne und der Kontakt zwischen uns ist nie abgerissen. Bei einem Heimspiel in Kassel stand Michel im Tor der Wölfe und ich konnte ihn nach einem Alleingang überwinden. Aufgrund unseres tollen Verhältnisses hat mich dieser Treffer natürlich doppelt gefreut.“

Über den Standort selbst hat Lois nur positives Feedback erhalten und die Entwicklung rund um die Eishalle ist ihm natürlich nicht verborgen geblieben.

„Über Selb als Eishockeystadt habe ich nur Gutes gehört und die positive Entwicklung in den vergangenen Jahren natürlich registriert. Die Entwicklung in der Eishalle sowie die Möglichkeiten, die man hier vorfindet, sind top. Außerdem wurde mir berichtet, dass die Fans ihre Spieler super aufnehmen, immer für gute Stimmung sorgen und gerade bei Heimspielen dadurch immer für einen zusätzlichen Push sorgen können. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, mein erstes Heimspiel in der NETZSCH Arena bestreiten zu dürfen.“

Bei der Nachfrage, ob er sich bei anderen/ehemaligen Spielern Meinungen über Selb eingeholt hat, verwies Lois Spitzner erneut auf Goalie Michel Weidekamp mit dem er sich im Vorfeld ausgetauscht hat.

Teil der Vorbereitung in Kanada

Auch zu seinen Zielen und Erwartungen, sowie was unser neuer Stürmer auszeichnet, hat er einiges zu berichten.

„Ich bin sehr ehrgeizig und hasse es zu verlieren. Ich will immer gewinnen und zusammen mit der Mannschaft maximalen Erfolg haben. Mein Beitrag dazu ist immer 100% zu geben, sobald ich das Eis betrete! Zu meinen eigenen Stärken zähle ich meine Geschwindigkeit und ich persönlich möchte möglichst viel Punkte beitragen, um der Mannschaft so bestmöglich zu helfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine absolute Top-Saison spielen werden.“

Abschließend haben wir unseren Neuzugang noch zu seinen Plänen für den Sommer befragt.

„Ganz klassisch, die freie Zeit genießen und mich auf die neue Saison vorbereiten. Über das Gym und Laufstrecke werde ich mir meine Fitness holen. Außerdem bin ich Ende Juni für knapp drei Wochen in Kanada in einem „Hockey Camp“ und werde mich hier mit ein paar ehemaligen Kollegen, wie auch im vergangenen Jahr, auf die Saison gezielt einstellen. Im Anschluss ist es dann auch schon fast soweit und die neue Saison steht quasi vor Tür.“

Lois Spitzner

Geburtstag: 13.06.1997

Geburtsort: Chemnitz

Größe: 1,85 m

Gewicht: 83 kg

